"Hes Kablo Kayserispor PFDK'ye sevk edildi" başlıklı haberimizin ikinci paragrafında "Fraport TAV Antalyaspor" ifadesi sehven yazılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Hes Kablo Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Hes Kablo Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Yukatel Denizlispor ile oynadıkları maçta "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesiyle Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi. Öte yandan, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi ve Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Enzo Roco'nun da kural dışı hareketlerinden dolayı PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.???????

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