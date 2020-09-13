Hes Kablo Kayserispor, Wilfried Kanga'yı transfer etti

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Fransa Ligue 1 takımlarından Angers'te forma giyen Wilfried Kanga'yı transfer etti.

Sarı kırmızılı ekip Fransa takımlarından Angers'te oynayan 22 yaşındaki oyuncusu Wilfried Kanga ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Konu ile ilgili açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG altyapısından yetişen Ligue 1 takımı Angers'te ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında, hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Hoş geldin Wilfried Kanga" açıklamasında bulundu.