Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor maçının ardından
04.11.2020 20:26
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Hes Kablo Kayserispor ile Yomraspor arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-0 kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Hes Kablo Kayserispor ile Yomraspor arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-0 kazandı. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Antrenörü Ömer Faruk Mahir, "Futbolcularıma enerjilerinden dolayı teşekkür ederim. Güzel bir galibiyet aldık. Kupa maçında aldığımız bu galibiyet bize moral oldu" dedi. Yomraspor Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu ise "Kayserispor'u tebrik ederim. İyi oynadılar. Bize zor anlar yaşattılar. Takımımı ilk kez bu kadar dirençsiz gördüm. Bu durumu sonraki maçlarda düzelteceğiz" diye konuştu.
Son Dakika Bakan Çavuşoğlu, 'Trump mı, Biden mı?' sorusuna böyle yanıt verdi Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın babası: Binada çimento kullanılmamış Son Dakika: Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2391 yeni hasta tespit edildi Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonların görüntüsü endişelendiriyor