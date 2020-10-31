Hes Kablo Kaysersipor, Rizespor deplasmanında

Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak Hes Kablo Kaysersipor, karşılaşma için Rize'ye gitti.

Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, mücadele için havayoluyla Rize'ye hareket etti. İki takım karşı karşıya getirecek karşılaşma saat 13: 30'da başlayacak. Mücadelede Koray Gençerler düdük çalacak. Gençerler'in yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Murat Altan üstlenecek.