HES kapağı açıldı, derede akıntıya kapılan 4 işçiden 1'i öldü (2) - Son Dakika

HES kapağı açıldı, derede akıntıya kapılan 4 işçiden 1'i öldü (2)
05.04.2021 18:38
KİMLİĞİ BELİRLENDİGiresun'da aşırı su biriken hidroelektrik santralinden (HES) su tahliyesi sırasında debisi yükselen Aksu Deresi yatağında duvar çalışması yaparken akıntıya kapılarak cansız bedenine ulaşılan işçinen Van nüfusuna kayıtlı Umut Sarı (20) oluğu öğrenildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Giresun'da aşırı su biriken hidroelektrik santralinden (HES) su tahliyesi sırasında debisi yükselen Aksu Deresi yatağında duvar çalışması yaparken akıntıya kapılarak cansız bedenine ulaşılan işçinen Van nüfusuna kayıtlı Umut Sarı (20) oluğu öğrenildi. Sarı ile birlikte akıntıya kapılan ve kendi imkanlarıyla yaralı kurtulan 3 işçiden Ömer Sarı'nın (25) da olayda yaşamını yitiren Umut Sarı'nın ağabeyi olduğu belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu arada, bölgede yaşanan olaya ilişkin ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı da bildirildi.
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