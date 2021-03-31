HES kodlu anahtarlık hayatı kolaylaştırdı - Son Dakika

HES kodlu anahtarlık hayatı kolaylaştırdı

31.03.2021 11:37
HES kodlu anahtarlık hayatı kolaylaştırdı, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, pazardan berbere gittiği her yerde, bir kağıda yazdığı HES kodunu görevlilere okumak zorunda kalan vatandaşlar için tasarladığı HES kodlu anahtarlıkların dağıtımına devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, pazardan berbere gittiği her yerde, bir kağıda yazdığı HES kodunu görevlilere okumak zorunda kalan vatandaşlar için tasarladığı HES kodlu anahtarlıkların dağıtımına devam ediyor. Semt pazarları ve sabit noktalarda kurulan stantlarda, belediyenin geliştirdiği yazılımla HES kodları yeniden kare kod haline getiriliyor, kağıda basılıp anahtarlıkların içine yerleştiriliyor.

Covid-19 risk haritasında çok riskli iller arasına giden Antalya'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mart'ta aldığı kararla HES kodu uygulamasını genişletti. Alınan kararla semt pazarlarından berber, kuaför ve güzellik salonlarına, nikah ve düğün salonlarından hamam, kahvehane, kıraathane, internet kafe, bilardo salonu, lunapark, kütüphane, spor salonları gibi bir çok noktada HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu oldu.

Alışveriş merkezleriyle kamu kurum ve kuruluşları da listeye eklenince Antalya'da adım atılan her noktada HES kodu uygulaması zorunlu hale geldi ve Muratpaşa Belediyesi, kontroller sırasında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek için HES kodlu pratik anahtarlık tasarladı. HES kodları, belediyenin geliştirdiği bilgisayar yazılımı sayesinde anahtarlığın içine sığabilecek şekilde kare kod haline getiriliyor ve çıktıları alınıp anahtarlıkların içine yerleştirilecek vatandaşlara teslim ediliyor.

Pazardan berbere gittiği her yerde kağıda yazdığı HES kodunu görevlilere okumak zorunda kalan ya da cep telefonundan dakikalarca Hayat Eve Sığar uygulamasının açılmasını bekleyen vatandaşların hayatını kolaylaştıran anahtarlıklar, semt pazarlarında ve kurulan sabit noktalardan vatandaşlara dağıtılıyor.

"Göster geç"

Belediye Başkanı Ümit Uysal da Çağlayan Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti ve devam eden dağıtım çalışmalarına takıldı. Anahtarlığını alan Safiye Yılmaz, HES kodlu anahtarlıklarını büyük kolaylık olduğunu söyledi. Yılmaz, "Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. İnternet gidiyor, açılmıyor, açamıyorsunuz. Sıkıntı yaşanıyordu. Şimdi böyle gösterip geçmek çok kolaylık" diye konuştu.

"Yazılım geliştirdi"

Başkan Uysal, HES kodunun artık hayatın bir parçası haline geldiğini ve salgının yayılmasını önleme de uygulamanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun son kararıyla Antalya'da artık hemen hemen her yerde HES kodunun sorulmaya başladığını aktaran Başkan Uysal, "Telefonu uygun olan var olmayan var. Açabilen var açamayan var. 'Ne yapabiliriz, hayatı nasıl kolaylaştırabiliriz' diye düşündük. Bir yazılımla HES kodlarını anahtarlıklara aktardık. Komşularımız güçlük çekmeden bütün pandemi boyunca bunla her yerde gösterip geçecekler" diye konuştu.

"Hep arayış içindeyiz"

Muratpaşa Belediyesi olarak pandemi sürecinde Türkiye'nin maskeye ulaşmada büyük sorunlar yaşadığı bir dönemde kapı kapı maske dağıttıklarını belirten Başkan Uysal, tek kullanımlık seccade hazırladıklarını, internet ortamında komşu dayanışma sistemini başlattıkları sözlerine ekledi. Ümit Uysal, "Bu dönemde hep ne yaparız, hayatı nasıl daha kolay kılarız, nasıl daha fazla dayanışma içinde oluruz hep bunların arayışı içinde olduk" şeklinde konuştu. - ANTALYA

HES kodlu anahtarlık hayatı kolaylaştırdı
HES kodlu anahtarlık hayatı kolaylaştırdı
HES kodlu anahtarlık hayatı kolaylaştırdı

Muratpaşa, İnternet, Antalya, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HES kodlu anahtarlık hayatı kolaylaştırdı - Son Dakika


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