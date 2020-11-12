HES kodlu binişler 30 Kasım'a uzatıldı - Son Dakika

HES kodlu binişler 30 Kasım'a uzatıldı

12.11.2020 15:49
HES kodlu binişler 30 Kasım'a uzatıldı, System.String[]

Korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında alınan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsüne HES kodu ile biniş kararı 30 Kasım gününe ertelendi.

Korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında alınan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsüne HES kodu ile biniş kararı 30 Kasım gününe ertelendi.

Korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan KocaeliKart'a HES kodu özelliği getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın HES Servisi ile ilgili testler sonucunda, Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusuyla deniz ulaşım, tramvay, belediye otobüsleri, özel halk otobüs ve minibüslere binilmesi sağlanıyor. Yapılan çalışma kapsamında Sağlık Bakanlığınca salgın dönemi için hazırlanan Hayat Eve Sığar uygulaması Kocaeli'de toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Karta entegre edildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü genelgesinin ardından, Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararlar gereğince; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli geneline hizmet veren elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri yüklenicisi KentKart yetkililerince yapılan çalışmalar sonucunda HES Kodu tanımlama sistemi alt yapı çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlar internet sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel ya da genel seyahat kartlarına HES kodlarını tanımlayabilecek. HES kodu tanımlama işlemleri 29 Kasım Pazar günü bitimine kadar yapılabilecek.

HES kodu tanımlı kartlar ile ulaşım uygulaması 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren başlayacak ve tanımlı olmayan kartlarla biniş yapılamayacak. Böylelikle Korona virüs hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Korona virüs tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla valilik veya kaymakamlıklarla paylaşılacak. - KOCAELİ

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HES kodlu binişler 30 Kasım'a uzatıldı - Son Dakika


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