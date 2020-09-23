HES KODLU DÖNEM BAŞLADI... AVCILAR KAYMAKAMLIĞI BAHÇESİNDE HES KODU MASASI - Son Dakika

HES KODLU DÖNEM BAŞLADI... AVCILAR KAYMAKAMLIĞI BAHÇESİNDE HES KODU MASASI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ardından Avcılar Kaymakamlığı'nda da başlatılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması nedeniyle kamu kuruluşlarındaki işlemleri için gelenlere yardımcı olmak amacıyla bahçede masa kuruldu.

HES KODLU DÖNEM BAŞLADI... AVCILAR KAYMAKAMLIĞI BAHÇESİNDE HES KODU MASASI, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ardından Avcılar Kaymakamlığı'nda da başlatılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması nedeniyle kamu kuruluşlarındaki işlemleri için gelenlere yardımcı olmak amacıyla bahçede masa kuruldu. Görevliler, sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması için çağrı yaparken HES kodu alınması için yardımcı oldu.

Bugünden itibaren Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak HES kodu kullanılmasına karar verildi. Uygulamanın başlaması ile Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın talimatı ile binanın giriş kapısının önünde 3'ü polis 5 görevli gelenlere yardımcı olmaya başladı. Ayrıca girişin sağ tarafında bir masa ve görevli de gelenlere nasıl HES kodu alacaklarını anlatarak, yardımcı oldu. Bu arada Kaymakamlık binasının çeşitli yerlerine de HES kodunun nasıl alınacağını gösteren afişler asıldı. Görevliler bir yandan HES kodu için yardım isteyenlere yardım ederken bir yandan da, sosyal mesafeye uyulması konusunda sık uyarılarda bulundu.

Hayat Eve Sığar, HES kodu, Avcılar, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HES KODLU DÖNEM BAŞLADI... AVCILAR KAYMAKAMLIĞI BAHÇESİNDE HES KODU MASASI - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek         
16:51
Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı         
15:58
Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı         
15:23
Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada         
15:16
91 yaşındaki profesörün uzaktan eğitim verdiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu 91 yaşındaki profesörün uzaktan eğitim verdiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu         
14:40
Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi         
14:11
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 17:09:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HES KODLU DÖNEM BAŞLADI... AVCILAR KAYMAKAMLIĞI BAHÇESİNDE HES KODU MASASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei