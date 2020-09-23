HES KODLU DÖNEM BAŞLADI... AVCILAR KAYMAKAMLIĞI BAHÇESİNDE HES KODU MASASI - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ardından Avcılar Kaymakamlığı'nda da başlatılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması nedeniyle kamu kuruluşlarındaki işlemleri için gelenlere yardımcı olmak amacıyla bahçede masa kuruldu. Görevliler, sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması için çağrı yaparken HES kodu alınması için yardımcı oldu.

Bugünden itibaren Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak HES kodu kullanılmasına karar verildi. Uygulamanın başlaması ile Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın talimatı ile binanın giriş kapısının önünde 3'ü polis 5 görevli gelenlere yardımcı olmaya başladı. Ayrıca girişin sağ tarafında bir masa ve görevli de gelenlere nasıl HES kodu alacaklarını anlatarak, yardımcı oldu. Bu arada Kaymakamlık binasının çeşitli yerlerine de HES kodunun nasıl alınacağını gösteren afişler asıldı. Görevliler bir yandan HES kodu için yardım isteyenlere yardım ederken bir yandan da, sosyal mesafeye uyulması konusunda sık uyarılarda bulundu.