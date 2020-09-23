HES KODLU DÖNEM BAŞLADI; OKUMA YAZMA BİLMEYEN KADINA POLİS YARDIM ETTİ - Son Dakika

HES KODLU DÖNEM BAŞLADI; OKUMA YAZMA BİLMEYEN KADINA POLİS YARDIM ETTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi.

HES KODLU DÖNEM BAŞLADI; OKUMA YAZMA BİLMEYEN KADINA POLİS YARDIM ETTİ, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi. Artık işlemler HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasıyla yapılıyor. Vatandaşlar HES kodu sorgulandıktan sonra binaya giriş yapabiliyor.

Yeni normal dönemde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi Bugün hayata geçen uygulamada Bağcılar Kaymakamlığı önündeki vatandaşlar, HES kodu uygulamasıyla binaya giriş yapabildi. Uygulamayı kullanmayı bilmeyen görevlilerden yardım istedi. Girişlere uygulamanın nasıl kullanılacağının anlatıldığı bilgilendirme afişleri asıldı. Birçok vatandaş bu afişlere bakarak uygulamayı kullanabildi. Ayrıca Türkçe bilmeyenler için Arapça ve İngilizce dillerinde de bilgilendirme notları bulunuyor.

Danışma bölümünde karşılanan vatandaşların Hayat Eve Sığar uygulamasından, SMS veya E Devlet üzerinden edindikleri HES kodu sorgulanıyor. HES kodu sorgulaması yapılan ve risk taşımadığı tespit edilen kişiler, x-ray cihazından geçtikten sonra işlem yapacakları birime gidiyor. HES kodu olmayanlar ise kamu binalarındaki hizmetlerden faydalanamayacak.

GÖREVLİLERDEN YARDIM İSTEDİ Kaymakamlık girişinde bir kadın okuma yazma bilmediği için HES kodu alamadı. Binaya girişine izin verilmeyen kadının yardımına polis ekipleri yetişti.  Kadın "Eskiden böyle değildi. Sıraya girerdik içeri alırlardı. Şimdi benim gibi okuma yazması olmayanlar ne yapacak?" diye konuştu.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Özellikle Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili böyle bir tedbir alındı. Gelen vatandaşlarımız kimisi HES kodu kimisi kare kodu okutarak riskli olup olmadığını ispat etmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına giriyor. Yani hükümet konağına girmek için bu koda sahip olması gerekiyor. Kalabalık yerlerde vatandaşlarımızın HES kodu alması riskli olup olmadığı tespit edildiği için büyük önem arz ediyor. Şu andan itibaren sistem oturdu gayet güzel gidiyor. Vatandaş da memnun biz de memnunuz inşallah daha iyi olacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, HES kodu, Kamu, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HES KODLU DÖNEM BAŞLADI; OKUMA YAZMA BİLMEYEN KADINA POLİS YARDIM ETTİ - Son Dakika

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