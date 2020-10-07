HES kodu olmayan, bu hamama giremiyor - Son Dakika

HES kodu olmayan, bu hamama giremiyor

07.10.2020 10:01
HES kodu olmayan, bu hamama giremiyor, System.String[]

Antalya Lara'da SPA ve hamam sektöründe hizmet veren bir işletme, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçti.

Antalya Lara'da SPA ve hamam sektöründe hizmet veren bir işletme, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçti. İşletme, HES kodu olmayan müşteriyi kabul etmiyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden HES kodu istenmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra tesise müşterinin kabul edilmesine başlandı.

Antalya Örnekköy'de hizmet veren bir hamam da HES kodu uygulamasına geçti. İşletme sahibi Fatma Polat, başlattıkları uygulamanın diğer özel sektör işletmelerine de örnek olmasını dilediğini söyledi. Polat, "Her ne kadar müşteri kaybımız olacak olsa da insan sağlığı her şeyden önemli. HES kodu olmayan müşterileri kabul etmeyeceğimizi bir yazı ile anlatmaya çalıştık. Birçok müşterimiz bu uygulamaya destek verdi. HES kodu olmayan konuklarımızı işletmemize almıyoruz. Umarım başlattığımız bu uygulama, Antalya ve diğer şehirler için de örnek olur" diye konuştu.


Hayat Eve Sığar, HES kodu, Antalya, Hamam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HES kodu olmayan, bu hamama giremiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Terk edilen 3 aylık bebek, bir apartman bahçesinde ağlarken bulundu Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor
Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi         
16:32
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı         
15:00
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz         
12:28
Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim         
11:05
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi         
09:58
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti         
09:16
Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de eklenmesiyle 24 oldu Cazibe Merkezleri Programı'ndaki il sayısı Kilis'in de eklenmesiyle 24 oldu         
09:03
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 16:43:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HES kodu olmayan, bu hamama giremiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei