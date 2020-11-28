Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu - Son Dakika

Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu

28.11.2020 10:20

Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu -Simit almak artık HES kodu zorunlu Düzce'de artan covid-19 vak'a sayılarının ardından Düzce Valiliği HES kodu olmadan insan trafiğinin yoğun olduğu caddelere girişlere izin verilmezken, İstanbul Caddesi'nde 20 yıldır simit satan İsmail...

Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu

-Simit almak artık HES kodu zorunlu

DÜZCE - Düzce'de artan covid-19 vak'a sayılarının ardından Düzce Valiliği HES kodu olmadan insan trafiğinin yoğun olduğu caddelere girişlere izin verilmezken, İstanbul Caddesi'nde 20 yıldır simit satan İsmail Yıltaş'ta Valiliğin aldığı HES kodu uygulamasına katılarak HES Kodu olmayanlara simit satmıyor.

Korona virüs ile mücadele edilmesi amacıyla Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında yaya trafiğinin kontrollü verildiği İstanbul Caddesi'nde 20 senedir simit satan İsmail Yıltaş, pandemi sürecinde caddenin yaya trafiğine kontrollü verilmesiyle sağlık çalışanlarına ve polis ekiplerine yardımcı olmak için HES kodu ile simit satmaya başladı. Covid-19 vakalarındaki artışın ardından harekete geçen simitçi Yıltaş, HES kodu almayan müşterilerine ise HES kodunu nasıl alabileceklerini tarif ediyor. Simit sattığı tezgahın camına da HES kodu mecburiyetini hatırlatan uyarı yazısı asan İsmail Yıltaş, görevlilere yardımcı olmak ve artan vakaların önüne geçebilmek için HES kodu ile simit satmaya başladığını söyledi.

Simit tezgahının camına da; "Caddeye giriş ve çıkışlarda HES Kodu mecburiyeti getirilmiştir. Salgında mücadelede görevlilere yardımcı olmak için lütfen HES Kodunuzu alın yazısı asan 20 senelik simitçi İsmail Yıltaş, ayrıca siperli maskesinin yanında maske takarak müşterilerine de istedikleri simitleri eldiven takarak veriyor. Bu önlemlerin yanı sıra müşterilerinden de HES kodu olup olmadığını soruyor. 20 Senedir İstanbul Caddesi'nde simit tezgahımız var. Salgının en başından beri hepimiz sokaklardayız. Emniyet mensupları, belediye mensupları, sağlık çalışanları olsun salgınla mücadelede ne kadar fedakarca çalıştıklarının farkındayız. Son zamanlarda da Düzce'de vak'a sayıları oldukça arttı. Bu nedenle Valilik kararıyla İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, spor sokak girişlerinde HES kodu mecburiyeti getirildi. Bizde bunun farkındayız. Bizde sürekli halkın içindeyiz. Onlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla simit satışlarımızda, alışverişlerimizde HES kodunuzu aldınız mı diye sorular soruyoruz. Herkesin HES kodunu almaya teşvik etmek için böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. İnşallah bizlerde salgınla mücadelede emniyet mensubu arkadaşlara diğer görevli arkadaşlarla yardımcı olmak için vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz, böylece insanları HES Kodlarını almaya teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Simit yemek isteyen müşterileri ise HES kodu olduğunu söyledikten sonra simitlerini alabiliyorlar.

Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu
Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu
Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu
Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu
Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu
Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu
Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu
Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu
Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu
Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu

İstanbul Caddesi, HES kodu, Düzce, HES, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Düzceli Simitçi HES Kodu ile farkındalık oluşturdu - Son Dakika


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