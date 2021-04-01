'HES kodu' riskli vatandaş, karakola girerken yakalandı - Son Dakika

'HES kodu' riskli vatandaş, karakola girerken yakalandı
01.04.2021 09:56
Samsun'da silah ruhsatı işlemi için Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı binasına girmek isteyen bir vatandaşın 'HES Kodu' riskli çıktı.
Samsun'da silah ruhsatı işlemi için Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı binasına girmek isteyen bir vatandaşın 'HES Kodu' riskli çıktı. Riskli vatandaş tespit sonrası yurda yerleştirildi.
Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na silah ruhsatı işlemleri için giriş yapmak isteyen Y.D. (70) ve E.A (72) isimli şahıslara 'HES Kodu' sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamada Y.D. isimli şahsın riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine olay, 112 filyasyon ekiplerine bildirildi. 70 yaşındaki şahıs Y.D., sağlık ekiplerince Münevver Ayaşlı Yurdu'na götürülüp teslim edildi.
Öte yandan HES kodu 'riskli' şahsa idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - SAMSUN
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