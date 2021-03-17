HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği belirlenen kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Samsun'un Ladik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında yakalandı.

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ladik- Suluova kara yolu Akyar Mahallesi girişinde yapılan HES kodu sorgulamasında, B.A'nın (19) karantina kurallarını ihlal ettiği belirlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında zorunlu 10 gün izolasyon kuralını ihlal ettiği tespit edilen B.A, 112 Acil Servis ekiplerince Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

B.A. hakkında ayrıca, izolasyon kuralını ihlal etmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmak üzere tutanak da tutuldu.