HES kodu sorgusu riski azalttı - Son Dakika

Alınan tedbirler sayesinde AVM'lere girişte tespit edilen riskli kişi oranının yüzde 1'e düştü.

AVM'lerde güvenlik hizmeti veren bir şirketin verdiği rakamlara göre HES uygulamasında şimdiye kadar, çoğu AVM olan 83 noktada toplam 1 milyon 30 bin 998 sorgu yapıldı. Sorgu sonunda yüzde 1 oranında riskli misafir tespit edildi ve bu kişilerin AVM'ye girmelerine izin verilmedi.Bu rakam HES uygulamasının ilk günlerinde yüzde 10 seviyesindeydi. Alınan tedbirlerin etkisiyle riskli kişi sayısında ciddi bir düşüş yaşandı.

Bazı şirketler yeni dönemde AVM girişlerine tıpkı ateş ölçer kameralar gibi hes kodu okuyan kiosklar yerleştirmeyi planlıyor.

Böylece ziyaretçiler HES kodlarını kendileri okutabilecek ya da sisteme girebilecek. Bu uygulama girişlerdeki teması da azaltacak. Eğer ziyaretçi riskli ise kiosk farklı bir uyarı sesi çıkartarak, çevreyi uyaracak. HES kodunu yazılı olarak girilmesi gereken durumlarda ise yine kioskun yanında elinde kablosuz klavye ile bir güvenlik görevlisi kendilerine yardımcı olacak.

(İHA)