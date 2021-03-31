HES kodu tartışmasında yolcuyu bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, ulaşım kartında HES kodunun tanımlı olmaması nedeniyle alınmak istemediği belediye otobüsünde tartıştığı yolcu Uğur Ersü'yü bıçakla yaralayan Ferhat Şahin (36) tutuklandı.

Olay, 22 Mart Pazartesi sabahı Bahri Baba Otobüs Durağı'nda meydana geldi. Ballıkuyu-Konak seferini yapan belediye otobüsüne binmek isteyen Ferhat Şahin, toplu ulaşımda kullanılan 'İzmirim' kartında HES kodunun tanımlı olmaması nedeniyle sürücü tarafından uyarıldı. Sürücü ile tartışmaya başlayan Şahin'e yolcular da tepki gösterdi. Yolculardan Uğur Ersü ile Ferhat Şahin arasında arbede yaşandı. Bu sırada Şahin, cebinden çıkardığı bıçakla Ersü'yü yaralayıp, kaçtı. Ersü, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisinin ardından da taburcu edildi.Otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayın ardından harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şahin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İzmir