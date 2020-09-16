- HES kodunda 'riskli' yazan simitçi paniğe yol açtı - Son Dakika

HES kodunda 'riskli' yazan simitçi paniğe yol açtı

SAMSUN - Samsun'da emniyet güçleri tarafından rutin olarak yapılan GBT kontrollerinde bir simitçinin Hayat Eve Sığar koduna bakıldı. HES kodu 'riskli' çıkan simitçinin karantinayı tamamladığı anlaşıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark içerisinde simit satan 35 yaşındaki İlyas Çöz'ün polis kontrolleri sonucunda HES kodu riskli çıktı. Akabinde polis ekipleri simitçiyi bir süre park içerisinde bekletti. Simitçi ise korona virüsünü yendiğini, akabinde 14 gün boyunca karantina altında kaldığını, virüsü yendikten sonra dışarıya çıktığını söyledi.

Bir süre sonra simitçinin ağabeyi Anıtpark'a geldi. Yapılan kontrollerde bir olumsuzluk çıkmayınca kişiler parktan uzaklaştı.