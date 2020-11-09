HES kodunu eşleştirmeyenler toplu taşımada sıkıntı yaşayacak - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşımda HES kodunun toplu taşıma kartlarına eşleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Ulaşım sistemimizde1 milyon 35 bin kart tanımlı. Toplu ulaşımı güncel kullanan ve kartında hareketlilik gözüken 845 bin kişiden ise sadece 35 bini HES kodunu tanımlayarak kartlarını kişiselleştirdi. Vatandaşlarımız kartlarını kişiselleştirsin, mağdur olmasın" dedi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, pandemi ile mücadelede belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatarak, toplu ulaşım konusuna özel bir parantez açtı.

Pandemi sürecinin en başından beri raylı sistem araçları, otobüsler ve durakların dezenfektanını sürekli bir şekilde gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, vaka sayısının artmasıyla birlikte toplum sağlığını her şeyin önünde tutan bir anlayışla Türkiye'ye örnek olacak bir şekilde 1 ay süreyle ayakta yolcu almadıklarını ifade etti.

Karantinada olması gerekirken dışarıya çıkan vatandaşların tespitine yönelik elzem olan HES kodu uygulamasını toplu ulaşımda da faaliyete geçirmek için kapsamlı bir teknik altyapı çalışması yürüttüklerini anlatan Başkan Büyükkılıç, "Toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların tamamının https://www.kayseriulasim.com/heskodkayit sayfasından 15 Kasım'a kadar 'Toplu Taşıma Kart-HES Kodu' eşleştirmesi yapması gerekiyor" dedi.

SADECE 35 BİN KART KİŞİSELLEŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz hafta toplu ulaşım ile ilgili 'HES kodu' uyarısı yapıldığını, ancak halen çok sayıda vatandaşın toplu taşıma kartlarının HES kodu ile eşleştirmediğinin tespit edildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir kez daha uyarıda bulundu. Başkan Büyükkılıç, "1 milyon 35 bin karttan, Ocak 2019 - Ocak 2020 arası hareket görmüş 845 bin kart tespit edildi. 845 bin karttan bugüne kadar 35 bin kartın HES kodu eşleştirilmesi yapıldı. 815 bin kartın ise hala eşleştirilmesi yapılmadı. 15 Kasım'a kadar kartlar kişiselleştirilmezse kesinlikle toplu taşıma araçlarında kullanılamayacak. Hemşehrilerime sesleniyorum; 'Kişiselleştirin, mağdur olmayın'" dedi. - KAYSERİ