HES kodunu Kocaeli Kent Kart'ıyla eşleştirmeyen vatandaşa polis yardımcı oldu - Son Dakika

İzmit ilçesinde polis ekipleri, Kocaeli Kent Kart'ıyla HES kodunu eşleştirmeyen 68 yaşındaki vatandaşı Ulaşım Daire Başkanlığı'na götürdü.
Alınan bilgiye göre, 68 yaşındaki M.Y, Kocaeli Kent Kart'ıyla HES kodunu eşleştirmeden otobüse binmek istedi.
Sürücü tarafından uyarılan M.Y, otobüsten inmeyince polis çağrıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, ikna ettikleri M.Y'yi otobüsten indirerek gerekli işlemin yapılması için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına götürdü.
- Kaynak: AA
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