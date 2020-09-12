HES koduyla girişlerin sağlandığı Gölcük'e hafta sonunda ilgi - Son Dakika

BOLU'da girişlerin HES kodu ile yapıldığı doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilinde yoğun ilgi gördü.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, Gölcük'te kiralanan bisiklet ve golf arabalarıyla tur atarken, bazıları da ilçenin eşsiz manzarasıyla fotoğraf çekilmeyi tercih etti. Görevliler ise hoparlör ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Vatandaşların çoğunlukla tedbirlere uyduğu ve maske taktığı gözlemlendi.

HES KODU KONTROLÜ GÜVENİ ARTIRDIGölcük Tabiat Parkı'nda işletmecilik yapan Ufuk Karadağ, "Son 2 haftadır ilgi biraz daha düşük. Bu vakaların artması da biraz rol oynadı bu işte. Bir de okulların açılması, sınavlar da var. O sebeple 2 haftadır biraz daha sakin. Kapıda HES kodunun yapılması çok güzel. Bu biraz daha güveni artırdı. HES kodunu almadan geri dönen insanlar da var. İçeri girenler ilk başlarda uymuyorlardı kurallara. Şu anda kurallara uyuyorlar. Jandarma ekipleri zaten sürekli devriye atıp uyarıyorlar. Çok az bir kısım kurallara uymuyor. Bu kişiler de uyarılıyor" dedi.Gölcük'e gezmek için gelen Osman Duvanoğlu, "Girişlerdeki HES kodu çok faydalı. En azından insana takip amaçlı bir güven veriyor. Tedbirler sıkı. Genellikle vatandaşlar açık havaya geldikleri zaman bir rehavete kapılıyor. Biraz daha dikkatli olsalar daha iyi olur" diye konuştu.Çin'de öğrenciyken hastalık çıktıktan sonra memleketi olan Bolu'ya gelen Faruk İnce ise, "Daha önce Çin'de yaşıyordum. Pandeminin ilk çıktığı zamanlar çok büyük bir karmaşa vardı Çin'de. Doktorlar ve hemşireler çıldırmış durumdaydı. Çok dedikodu vardı. Burada girişte HES kodu almaları çok güzel. Güvende hissediyoruz. Hastalığı kapma riskimiz olduğunda bu kod ile takip edebilirler. Bazı insanların maske takmadığını görüyoruz. İnsanların bilinçlenmesi lazım bu konuda. Burası açık alan olduğu için daha rahat gezebiliriz. Tabi ki sosyal mesafeyi koruduktan sonra" dedi.