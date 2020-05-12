"HES'ler ülke ekonomisine 233 milyar liralık katkı sağladı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "DSİ ve özel sektör, ülkemizde 18 yılda 587 adet Hidroelektrik Santrali (HES) projesini tamamlayarak hizmete almıştır" dedi. Bakan Pakdemirli, hizmete alınan söz konusu HES'ler ile ülke ekonomisine bugüne kadar 233 milyar liralık katkı sağlandığını da söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de hidroelektrik enerjinin elektriğin sigortası olduğunu belirterek, "Bu alanda son 18 yılda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümüz büyük işlerin altına imza attı. Özel sektörün de bu alanda yatırım yapmasına imkan sağlanmasıyla birlikte DSİ ve özel sektör, ülkemizde 18 yılda 587 adet Hidroelektrik Santrali (HES) projesini tamamlayarak hizmete almıştır" dedi. Bakan Pakdemirli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hizmete alınan 587 adet HES ile üretilen 895 milyar kWh elektrik ile ülke ekonomisine bugüne kadar 233 milyar liralık katkı sağlandı. Üretim potansiyelimiz ise 44 milyar kWh'den 102,1 milyar kWh'ye yükselmiştir. Enerji bağımlılığını azaltmak için yerli kaynakları hızla devreye alıyoruz. Su kaynakları bakımından söz konusu avantajlara sahip ülkemiz, bu kaynakların değerlendirilmesi noktasında ne yazık ki henüz ulaşılması gereken düzeyde değil ancak biz bu kaynağı etkin bir şekilde kullanmakta kararlıyız. Hizmete alınan son 18 yıldaki 587 HES'in yıllık ortalama enerji üretim potansiyeli 57,1 milyar kWh ve bu tesislerden bugüne kadar 895 milyar kWh elektrik üretildi."

"BU ALANDAKİ ÇALIŞMALARIMIZA TÜM HIZIMIZLA DEVAM EDİYORUZ"

Kalkınmakta olan Türkiye'nin hızla artan enerji talebinin yerinde, zamanında, temiz ve yenilenebilir olarak karşılanmasını sağlama açısından HES'lerin çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bütün dünyada, Amerika'dan Kanada'ya, Finlandiya'dan Japonya'ya kadar birçok ülke, hidroelektrik enerji potansiyelini yüzde 80, hatta yüzde 100'e kadar artırmıştır. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)