HES'lerin ekonomiye katkısı 400 milyar lirayı aştı
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük 3 HES'i Atatürk, Karakaya ve Keban barajları işletmeye alındıkları tarihten itibaren ülke ekonomisine 400 milyar liradan fazla katkı sağladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:38
'nin en büyük 3 HES
'i Atatürk
, Karakaya
ve Keban
barajları işletmeye alındıkları tarihten itibaren ülke ekonomisine 400 milyar liradan fazla katkı sağladı.
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