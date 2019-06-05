Son Dakika Haberleri: HES'lerin ekonomiye katkısı 400 milyar lirayı aştı
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HES'lerin ekonomiye katkısı 400 milyar lirayı aştı

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük 3 HES'i Atatürk, Karakaya ve Keban barajları işletmeye alındıkları tarihten itibaren ülke ekonomisine 400 milyar liradan fazla katkı sağladı.

HES'lerin ekonomiye katkısı 400 milyar lirayı aştı, System.String[]
Türkiye'nin en büyük 3 HES'i Atatürk, Karakaya ve Keban barajları işletmeye alındıkları tarihten itibaren ülke ekonomisine 400 milyar liradan fazla katkı sağladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:38 
Ekonomi
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