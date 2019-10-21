Son Dakika Haberleri: HES projelerinde yüzde 10 ödenek şartı aranmayacak
Son Dakika Ekonomi HES projelerinde yüzde 10 ödenek şartı aranmayacak

HES projelerinde yüzde 10 ödenek şartı aranmayacak

20 dakika önce

Meclise sunulan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinde, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek kurulu gücü 300 MW ve üzeri pompaj depolamalı HES projeleri yüzde 10 ödenek şartı dışına çıkarıldı.

HES projelerinde yüzde 10 ödenek şartı aranmayacak, System.String[]

Meclise sunulan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinde, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek kurulu gücü 300 MW ve üzeri pompaj depolamalı HES projeleri yüzde 10 ödenek şartı dışına çıkarıldı.

Devlet Su İşleri, Eüaş, HES, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:11 
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