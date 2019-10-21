HES projelerinde yüzde 10 ödenek şartı aranmayacak
20 dakika önce
Meclise sunulan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinde, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek kurulu gücü 300 MW ve üzeri pompaj depolamalı HES projeleri yüzde 10 ödenek şartı dışına çıkarıldı.
Meclise sunulan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinde, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek kurulu gücü 300 MW ve üzeri pompaj depolamalı HES projeleri yüzde 10 ödenek şartı dışına çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:11
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