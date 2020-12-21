HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi - Son Dakika

HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi
21.12.2020 17:01
AKSARAY'da, Tarım İl Müdürlüğü ek binası girişinde yapılan HES kodu sorgusunda, durumunun riskli ve karantinada olması gerektiği belirlenen Sabri K. (83), karantina süresini tamamlaması için Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü.
AKSARAY'da, Tarım İl Müdürlüğü ek binası girişinde yapılan HES kodu
sorgusunda, durumunun riskli ve karantinada olması gerektiği belirlenen Sabri K. (83), karantina süresini tamamlaması için Kredi Yurtlar Kurumu
'na götürüldü. Sabri K., ambulansa bindirilirken görevlilere, "Evde yatalak eşim var. Beni götürdünüz eşime kim bakacak" dedi.
Aksaray Tarım İl Müdürlüğü ek binasına bir yakını ile gelen Sabri K.'nin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda Covid- 19 temaslısı olduğu ve evinde karantinada olması gerektiği belirlendi. Görevliler, Sabri K.'yi almaları için polis ve filyasyon ekiplerine haber verdi. Sabri K., ambulansa alınırken görevlilere, "Evde yatalak eşim var. Beni götürdünüz, eşime kim bakacak" diye seslendi. Sabri K., karantina süresini tamamlaması için ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Sabri K.'ye ayrıca karantina kurallarını ihlalden 3 bin 150 TL ceza uygulandı.
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