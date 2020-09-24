HES sorgusunda yakalandı - Son Dakika

HES sorgusunda yakalandı
KAYSERİ'de, polis ekiplerinin Cumhuriyet Meydanı'nda sürücü ve yayalara yönelik yaptığı kontrollerde karantinada olması gereken koronavirüs temaslısı Nimet Ç., yapılan HES sorgusunda yakalandı.
KAYSERİ'de, polis ekiplerinin Cumhuriyet Meydanı'nda sürücü ve yayalara yönelik yaptığı kontrollerde karantinada olması gereken koronavirüs temaslısı Nimet Ç., yapılan HES sorgusunda yakalandı.
Kayseri'de polis, koronavirüs kapsamında denetimlerini akşam da sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde, polis, maskesini çene altında taşıyan Nimet Ç.'yi fark etti. Yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında Nimet Ç.'nin, koronavirüs temaslısı olduğu belirlendi. 14 gün boyunca evde olması gereken Nimet Ç.'nin koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle çağırılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü. Yurt ücretinin Nimet Ç.'den tahsil edileceği öğrenildi.
Son Dakika ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı 10 aydır komada olan kadın futbolcu Ilenia Matilli, Totti'nin sesli mesajıyla uyandı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk Telekom'da beklenen gol geldi! G.Saray, yıldız futbolcusuyla öne geçti F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu