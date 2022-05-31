HES tahliye borusuna sıkışan işçi öldü - Son Dakika
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HES tahliye borusuna sıkışan işçi öldü

31.05.2022 20:52
HES tahliye borusuna sıkışan işçi öldü

Sivas'ta HES tahliye borusuna sıkışan iki işçiden biri öldü.

Sivas'ta HES tahliye borusuna sıkışan iki işçiden biri öldü.

Edinilen bilgiye göre olay Zara ilçesi Dilekpınar köyünde bulunan hidroelektrik santralinde (HES) meydana geldi. Santralin su tahliye borusunda tamirat yapan; M.İ. (44) ve Y.Ş. (33) dengelerini kaybederek tahliye borusuna düştü. Boruda sıkışan işçilerden M.i. olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırılan Y.Ş'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, Ölü, HES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HES tahliye borusuna sıkışan işçi öldü - Son Dakika


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