Son Dakika Haberleri: Hesabı fazla bulan müşteriler gece kulübüne molotofkokteyli attı
Son Dakika Güncel Hesabı fazla bulan müşteriler gece kulübüne molotofkokteyli attı

Hesabı fazla bulan müşteriler gece kulübüne molotofkokteyli attı

8 saat önce

Bir gece kulübünde eğlenen 5 kişi, hesabı beğenmeyerek kavga çıkardı.

Hesabı fazla bulan müşteriler gece kulübüne molotofkokteyli attı, System.String[]

Bir gece kulübünde eğlenen 5 kişi, hesabı beğenmeyerek kavga çıkardı. Eğlence merkezine molotofkokteyli atıp kaçan zanlılar, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu polisin operasyonuyla yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün gece merkez Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde bulunan bir eğlence merkezine gelen 5 kişi, bir süre eğlendikten sonra getirilen hesaba itiraz etti. İş yeri sahipleri ile tartışan zanlılar mekandan ayrıldı.

Bir süre sonra otomobille dönen zanlılar, eğlence merkezine molotofkokteyli atıp bölgeden uzaklaştı. Gece kulübünde paniğe neden olan saldırıda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Bölgede çalışma başlatan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan güvenlik kamerası incelemesiyle zanlıların kullandıkları otomobilin plakasını belirledi.

Polis adreslerini belirlediği 5 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Altındağ, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:22 Kaynak: AA
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