Hesabı ödememek için denize atlamıştı...Yine ödemedi, gözaltına alındı - Son Dakika

Hesabı ödememek için denize atlamıştı...Yine ödemedi, gözaltına alındı

Hesabı ödememek için denize atlamıştı.

Hesabı ödememek için denize atlamıştı...Yine ödemedi, gözaltına alındı

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AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz günlerde hesap ödememek için denize atlayıp Yunan adalarına kaçmak isteyen, daha sonra serbest kalıp, taksi gasp edip çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zafer S. ceza evinden çıktığı gün yine bir mekanda oturdu yedi içti hesap ödemeyince polis ekiplerince yine gözaltına alındı.

Kuşadası'nda, Zafer S. 17 Haziran günü deniz kenarında lüks bir restoranda yemek yedikten sonra, 330 TL'lik hesabı ödemeyip, denize atlayıp yüzerek Yunan adalarına gitmeye çalışmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan Zafer S., daha sonra başka bir restorana gidip yine hesap ödememiş ve bir taksiciyi darp edip taksiyi kaçırmıştı. Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanan Zafer S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Cezaevinden çıkan Salu, Kuşadası'nda bir mekanda yine aynı şeyi yaptı. Sahilde bir mekana oturan Zafer Salu yedi, içti hesap ödemeye gelince de "Param yok" diyerek mekandan ayrılmak istedi. Mekan sahiplerinin ihbarı üzerine polis ekipleri Kuşadası'nı bıktıran Zafer S.'yi tekrar gözaltına aldı.

Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hesabı ödememek için denize atlamıştı...Yine ödemedi, gözaltına alındı - Son Dakika

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