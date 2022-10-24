Hesabına yanlışlıkla gelen parayı iade etti! Paranın sahibi dava açtı - Son Dakika
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Hesabına yanlışlıkla gelen parayı iade etti! Paranın sahibi dava açtı

24.10.2022 10:48

Adana'da hesabına yanlışlıkla 10 bin lira gelen bir esnaf, bunu fark edip parayı geri iade etmesine rağmen paranın sahibi tarafından hesabını ele geçirdiği iddiasıyla mahkemeye verildi.

Adana'da esnaf Halit Daş'ın bir özel bankada bulunan hesabına yaklaşık 6 ay önce 10 bin lira para yatırıldı. Daş, para gönderen kişiyi tanımadığı için hemen bankayla irtibata geçip 10 bin liranın iade edilmesi talebinde bulundu. Ancak özel banka paranın iade edilemeyeceğini hesaba bloke konulacağını söyledi. Bunun üzerine Daş, kendi hesabına bloke koydurdu.

MAHKEME CELBİYLE YIKILDI

Birkaç gün sonrada hesabına yanlışlıkla gelen parayı sahibine geri aktardı. Ancak aradan biraz zaman geçtikten sonra kendisine gelen mahkeme celbiyle yıkıldı. Parasını geri ödediği şahıs Daş'a hesabını ele geçirdiğini öne sürerek dava açtı.

Hesabına gelen parayı görünce gözlerine inanamadı, hemen sahibine iade etti ama başı yine dertte

"İYİLİK YAPTIM, KÖTÜLÜK GÖRDÜM"

Hiçbir suçu yokken mahkemeye gitmek zorunda kalan Daş, "Ben gelen paraya elimi bile sürmedim. Kendi hesabına bloke koydurup gelen parayı da hemen iade ettim. Ben iyilik yaptım ama hesap hırsızı yaptılar beni. Benim hiçbir şekilde bu adamın hesabıyla alakam yok. Benim hesabıma geliyor para. Benim bu olaya başka dahilim yok. Ben bu olaydan dolayı mağdur oldum. Mahkeme devam ettiği için hala hesabımda bloke var. İşlem yapamıyorum. Ben kimsenin hesabını çalmadım, sadece hesabıma gelen parayı sahibine iade ettim. İyilik yaptım kötülük gördüm ben bu işi anlamadım" dedi.

Kaynak: İHA
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Banka, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hesabına yanlışlıkla gelen parayı iade etti! Paranın sahibi dava açtı - Son Dakika

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