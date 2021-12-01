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Hesabına yanlışlıkla gönderilen parayı sahibine iade etti - Son Dakika

Hesabına yanlışlıkla gönderilen parayı sahibine iade etti

01.12.2021 16:06
Hesabına yanlışlıkla gönderilen parayı sahibine iade etti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Vedat Baran, hesabına yanlışlıkla gönderilen 29 bin lirayı sahibine iade etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Vedat Baran, hesabına yanlışlıkla gönderilen 29 bin lirayı sahibine iade etti.

Banka hesabına Kocaeli'nden bir kişi tarafında 29 bin lira para yatırıldığını fark eden Baran, banka şubesi ile görüşerek paranın kendisine ait olmadığını iletti.

Gönderen kişinin mağdur olmaması için paranın gönderici hesabına aktarılmasını isteyen Baran, gazetecilere, 2 gün önce bankanın Kocaeli şubesinden görevlilerin kendisini arayarak hesabına para gönderildiği konusunda bilgi verdiğini söyledi.

Durumu öğrenmek için bankaya geldiğini anlatan Baran, "Yanlışlıkla yapılan işlemden dolayı parayı göndermek için bankanın Tatvan şubesine geldim. İşlemleri tamamladım. Beni arayanlar hesabıma 26 milyon lira yattığını söylemiştiler ancak bugün öğrendim ki 29 bin lira. Miktar önemli değil, önemli olan karşıdaki kişinin mağdur olmaması. Ben vatandaşlık görevimi yerine getirerek, benim olmayan parayı geri gönderdim." diye konuştu.

Hesabına yanlışlıkla gönderilen parayı sahibine iade etti
Hesabına yanlışlıkla gönderilen parayı sahibine iade etti

Kocaeli, Bitlis, Tatvan, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hesabına yanlışlıkla gönderilen parayı sahibine iade etti - Son Dakika


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