Hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor

20.08.2022 15:32

Elazığ'da yaşayan iş adamı Kazım Üstün, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor.

Elazığ'da yaşayan iş adamı Kazım Üstün, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor.

Elazığlı iş adamı Kazım Üstün, 7 Ağustos günü banka hesabına gelen paraları görünce şaşırdı. İşlerinin yoğunluğundan dolayı bir süre hesabında parayı bekleten Üstün'ün hesabına gün geçtikçe başka isimlere ait banka hesapları tarafından para akışı devam etti. Üstün, tanımadığı şahıslar tarafından hesabına yatırılan paraları gerçek sahiplerine iade etmek için banka ile iletişime geçti. Şu sürece kadar hesabına toplam 30 bin lira yatan Üstün, örnek bir vatandaşlık görevi sergileyerek parayı hiçbir şekilde harcamadı.

YORUMLAR
500
Elazığ Şehir Stadyumu'nda sona doğru Elazığ Şehir Stadyumu'nda sona doğru Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı Elazığ'da bin 276 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı Elazığ'da bin 276 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Elazığ, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
15:29 Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım
15:23 Beşiktaş, İngiliz devinden Dele Alli'yi kiraladı
15:22 Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi
15:04 CHP'li Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Sen saltanat gemisindesin ama biz Bandırma Vapuru'ndayız!
14:44 ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek
14:44 Ukrayna Premier Ligi'nde yeni sezon savaşın gölgesinde başladı
14:42 ORC'nin anketinde dikkat çeken sonuçlar! İYİ Parti lideri Akşener'in dediği gibi çıktı
14:09 3 adet Akıncı TİHA, Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücüne katıldı: Semalarımızda hür ve özgür
14:05 Yunan yine kafasına göre yazıyor: Türkiye suçu bize atmaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 15:47:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement