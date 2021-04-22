Hesabından 50 bin lira başka hesaba aktarılarak dolandırıldı - Son Dakika

Samsun'da bir kişinin bankada bulunan hesabındaki 50 bin lira para başka bir kişinin hesabına aktarılarak dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde ikamet eden E.B.(33), bankada bulunan 50 bin liranın bilgisi dışında başka bir hesaba aktarılarak dolandırıldığını ileri sürüp polise şikayette bulundu. Polis, söz konusu paranın Y.C.(25) adlı kişinin hesabına aktarıldığını tespit etti. Olayla ilgili firarda olan Y.C.'nin yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN