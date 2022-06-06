"Hesap fazla geldi" diyerek ödemeyen arkadaş grubuna korumalarda sokak ortasında dayak! Olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

"Hesap fazla geldi" diyerek ödemeyen arkadaş grubuna korumalarda sokak ortasında dayak! Olay anı kameralara yansıdı

06.06.2022 09:56

Esenyurt'ta bir restoranda hesabın beklenilenden fazla geldiğini iddia ederek ödemeyi reddeden 4 kişi ile korumalar arasında arbede çıktı. Hesabı ödemek istemeyen 4 kişi, korumalar tarafından sokak ortasında tekme tokat dayak yedi. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 4 kişilik arkadaş grubu, restoranda giderek geç saatlere kadar oturdu. Hesabı istediklerinde 640 TL faturayla karşılaştı. Hesaba itiraz eden gençler ile mekanın önünde korumalık yapan bodyguardlar arasında tartışma çıktı.

BODYGUARDLAR GENÇLERİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Önce mekandan atılan gençler, daha sonra tekme tokat dövüldü. Korumalardan biri ise yere düşen gencin kafasını tekmeledi. Dayak yiyen gençlerle kaçmak isterken, korumalar bir süre onları kovaladı. Gençler kaçarak uzaklaşırken, gençlerin tekme tokat dayak yediği anlar kameraya yansıdı.

YORUMLAR
500
Bariyerlere çarpan panelvandaki 3 kişi yaralandı Bariyerlere çarpan panelvandaki 3 kişi yaralandı İstanbul'da cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı İstanbul'da cinayetle biten kavga kamerada: 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı
Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Hesap fazla geldi' diyerek ödemeyen arkadaş grubuna korumalarda sokak ortasında dayak! Olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:05 Mahalleyi savaş alanına çevirdiler! Polisin ayırdığı kavgada 2 kişi yaralandı
10:03 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: 2022 yılı sonu için tahminim yüzde 49, 2023 yılı sonu içinse yüzde 19,9
10:00 Beşiktaş'ın efsane ismi Aboubakar, sürpriz bir kulüple Süper Lig'e geri dönüyor!
09:57 Türkiye'de yetişen en ölümcül bitkilerden biri! Tükürüğe geçen zehir solunum yetmezliğine neden oluyor
09:56 "Hesap fazla geldi" diyerek ödemeyen arkadaş grubuna korumalarda sokak ortasında dayak! Olay anı kameralara yansıdı
09:25 İzmir'de feci kaza! Karşı şeride geçen kamyon, otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
09:24 Yılana portakal ikram eden adam yaptığına pişman oldu! İşte o anlar
09:19 Eski Beşiktaşlı futbolcudan Haaland'a tehdit! "Senin ayağını kıracağım"
09:17 Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleriyle dikkat çeken Birce Akalay: Çok mutlu ve gururluyum
09:12 Suriye'ye düzenlenecek askeri harekata terör örgütünden skandal açıklama: Suriye ordusu, Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemini kullanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 10:09:03. #1.13#
SON DAKİKA: "Hesap fazla geldi" diyerek ödemeyen arkadaş grubuna korumalarda sokak ortasında dayak! Olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement