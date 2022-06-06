"Hesap fazla geldi" diyerek ödemeyen arkadaş grubuna korumalarda sokak ortasında dayak! Olay anı kameralara yansıdı

İstanbul'da 4 kişilik arkadaş grubu, restoranda giderek geç saatlere kadar oturdu. Hesabı istediklerinde 640 TL faturayla karşılaştı. Hesaba itiraz eden gençler ile mekanın önünde korumalık yapan bodyguardlar arasında tartışma çıktı.

BODYGUARDLAR GENÇLERİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Önce mekandan atılan gençler, daha sonra tekme tokat dövüldü. Korumalardan biri ise yere düşen gencin kafasını tekmeledi. Dayak yiyen gençlerle kaçmak isterken, korumalar bir süre onları kovaladı. Gençler kaçarak uzaklaşırken, gençlerin tekme tokat dayak yediği anlar kameraya yansıdı.