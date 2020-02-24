Hesap kavgasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hesap kavgasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Hesap kavgasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

6 saat önce

Konya'da eğlence merkezinde hesap meselesi yüzünden çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 7 kişiyi yaralayan ve polis tarafından yakalanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hesap kavgasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, System.String[]

Konya'da eğlence merkezinde hesap meselesi yüzünden çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 7 kişiyi yaralayan ve polis tarafından yakalanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 22 Şubat Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bir süre eğlendikten sonra hesap isteyen Eren B., Mustafa Ç., İzzet B., Oktay A., Ahmet K., ve Onur Y., hesabın fazla olduğunu belirterek iş yeri çalışanlarıyla sözlü tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Eren B., Mustafa Ç. tabanca ile İzzet B. bıçakla, Oktay A., Ahmet K. ve Onur Y. sopayla darp edilerek yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın şüphelilerini yakalamak için başlatılan çalışma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, Rıza Ş. (50), Recep S. (38), Memiş G. (40), Yusuf Ş. (46), Baran B. (22) ve Abbas A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Memiş G. ve Abbas A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Rıza Ş., Rıza Ş., Yusuf Ş. ve Baran B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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