Hesap ödedikten sonra tehditler savurup havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hesap ödedikten sonra tehditler savurup havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı

14.04.2022 15:23

Hesap ödedikten sonra tehditler savurup havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı Elazığ'da bir mekanda hesap ödedikten sonra bir daha hesap ödemeyeceklerini ve mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savuran, çıkışta da havaya ateş açan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu...

Hesap ödedikten sonra tehditler savurup havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir mekanda hesap ödedikten sonra bir daha hesap ödemeyeceklerini ve mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savuran, çıkışta da havaya ateş açan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir işletmeye gelen şüpheli şahısların yeme-içme sonrasında hesap öderken mekana bir daha hesap ödemeyeceklerini mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savurarak iş yerinden çıktıkları esnada işyerinin önünde 4 el ateş ederek işletme sahipleri yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde zanlıların Ö.F.B., M.İ. ve Ö.Ö. olduğu tespit edildi. Emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonda zanlılar yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Hesap ödedikten sonra tehditler savurup havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı
Hesap ödedikten sonra tehditler savurup havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı
Hesap ödedikten sonra tehditler savurup havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hesap ödedikten sonra tehditler savurup havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
15:43 Rizeli çay üreticileri gerçeği son anda öğrendi! 'Ucuz' gübre diye sevindiler, çuvallardan mermer tozu çıktı
15:43 Reklam Kurulu marketlerin aldatıcı tanıtımına el attı: 5 litrelik yağın 50 liraya olduğunu söylediler
15:40 Hayat pahalılığının geldiği nokta! "1 liralık indirim kuponu" için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu
15:22 Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak
15:20 Oğluna kısa bir süre sonra kavuşacak Başak Dizer'den sıcacık hamilelik pozları
15:12 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa bırakmıştı! Anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
15:06 Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı! Birbirlerine benzerlikleri şaşkınlık yarattı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 16:06:49. #1.12#
SON DAKİKA: Hesap ödedikten sonra tehditler savurup havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement