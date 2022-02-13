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HESAP ÖDEMEDEN ÇIKTI, İŞYERİNİN CAMINI KIRDI - Son Dakika

HESAP ÖDEMEDEN ÇIKTI, İŞYERİNİN CAMINI KIRDI

13.02.2022 11:36

BURDUR'da yemek yedikleri bir işyerinden hesap ödemeden çıkan dört kişiden biri bir süre sonra geri dönüp işyeri önündeki tabure ile işyerinin camını kırdı.

BURDUR'da yemek yedikleri bir işyerinden hesap ödemeden çıkan dört kişiden biri bir süre sonra geri dönüp işyeri önündeki tabure ile işyerinin camını kırdı.

Burdur Gazi Caddesi üzerinde bulunan Gurme Döner adlı işyerine dün saat 21.30 sıralarında gelen dört kişi döner yedikten sonra hesap ödemeden çıkıp gitti. Bir süre sonra geri dönen dört kişiden biri kapı önündeki ahşap tabureyi işyerinin camına atarak kırdı. Kırılan camlardan işyerindeki Arif A. (28) ve Cebrail B. (21) adlı iki işçi yüz ve boyun bölgelerinden yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren kişi ile işyeri sahibi arasında daha önceden husumet olduğu iddia edildi.

HESAP ÖDEMEDEN ÇIKTI, İŞYERİNİN CAMINI KIRDI
HESAP ÖDEMEDEN ÇIKTI, İŞYERİNİN CAMINI KIRDI
HESAP ÖDEMEDEN ÇIKTI, İŞYERİNİN CAMINI KIRDI

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Burdur, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HESAP ÖDEMEDEN ÇIKTI, İŞYERİNİN CAMINI KIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HESAP ÖDEMEDEN ÇIKTI, İŞYERİNİN CAMINI KIRDI - Son Dakika
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