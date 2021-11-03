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Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı - Son Dakika

Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı

03.11.2021 11:52

İstanbul'da sahte para dolandırıcılığı son dönemde artış gösterdi. Üsküdar'da balık restoranına giden bir şahıs, yemeğini yedikten sonra sahte 100 lira ile hesap ödedi ardından da 70 TL para üstünü alarak kayıplara karıştı.

Sahte para dolandırıcıları, esnafı tuzağına düşürüyor. Üsküdar'da yaşanan olay da durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

BALIĞI AFİYETLE YEDİ

Geçtiğimiz Pazar günü Üsküdar'da bulunan bir balık lokantasında iddiaya göre, balık yemek üzere lokantaya gelen müşteri, sipariş verdiği balığı yedikten sonra ödeme yapmak üzere kasaya geldi. Şüpheli şahsın uzattığı 100 liranın sahte olduğunu o esnada anlamayan lokanta sahibi para üstünü şüpheli şahsa uzattı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Müşterinin şüpheli tavırları üzerine aldığı parayı kontrol eden işletme sahibi paranın sahte olduğunu anlayınca hayatının şokunu yaşadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, yemek yedikten sonra sahte parayla ödeme yapan şahsın rahat tavırları ise pes dedirtti.

Son dönemde arttı! Balık restoranında sahte parayla balık yiyip, gerçek para üstüyle kaçtı

70 TL'Yİ ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Yaşanan olay sonrası konuşan işletme sahibi Yazgül Selçuk " Geçtiğimiz hafta orta yaşlarda bir kişi restoranımıza gelerek hamsi siparişi verdi. Balığını yedi, içeceğini içti, kalktığı sırada bizi bayağı lafa tuttu. Bana 100 TL uzattı, paranın sahte olduğunu fark ettim. Eşime söyleyeceğim sırada yine lafa tutarak oyaladı. Eşimden 70 TL para üstünü alarak kayboldu. Cebinde bir tomar para vardı, hepsinin sahte olduğuna eminim" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dönemde arttı! Balık restoranında sahte parayla balık yiyip, gerçek para üstüyle kaçtı
Son dönemde arttı! Balık restoranında sahte parayla balık yiyip, gerçek para üstüyle kaçtı
Son dönemde arttı! Balık restoranında sahte parayla balık yiyip, gerçek para üstüyle kaçtı
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı

Türk Lirası, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı - Son Dakika


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