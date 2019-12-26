Hesap ödeten arkadaşını 'Beni gasbetti' diye ihbar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hesap ödeten arkadaşını 'Beni gasbetti' diye ihbar etti - Son Dakika

Hesap ödeten arkadaşını 'Beni gasbetti' diye ihbar etti

6 saat önce

ANTALYA'da, iş yapmayı planladığı F.A. ile gittiği eğlence mekanlarında toplam 6 bin 800 lira harcayan T.E., tüm hesapları kendisine ödeten arkadaşı hakkında 'Beni gasbetti' diye polise ihbarda bulundu.

Hesap ödeten arkadaşını 'Beni gasbetti' diye ihbar etti, System.String[]

ANTALYA'da, iş yapmayı planladığı F.A. ile gittiği eğlence mekanlarında toplam 6 bin 800 lira harcayan T.E., tüm hesapları kendisine ödeten arkadaşı hakkında 'Beni gasbetti' diye polise ihbarda bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni öğle saatlerinde arayan T.E., birlikte iş yapacağı arkadaşı F.A.'nın, bıçak tehdidiyle 6 bin 800 lirasını gasbettiğini öne sürdü. İhbarın ardından kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, T.E.'den aldığı bilgiler doğrultusunda, olayı çok yönlü araştırmaya başladı. Olayı her anlatışında farklı ifade veren T.E., sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınmak üzere Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.

Burada bir süre 'gasp' yalanına devam eden T.E., polisi inandıramayınca doğru söylemediğini itiraf etti. Parayı, gaspla suçladığı arkadaşı F.A. ile birlikte harcadığını itiraf eden T.E., "Birlikte iş yapmayı düşünüyorduk, olmadı. Biz de eğlence merkezlerinde parayı yedik. Her gittiğimiz mekanda hesabı ben ödeyince sinirlendim. Paramı geri alabilirim, düşüncesiyle söyledim. Sizden özür diliyorum" dedi.

T.E. hakkında tutanak tutan polis, ifadesinin ardından serbest bıraktı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:35 Kaynak: DHA
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