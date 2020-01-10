'Hesap' tartışmasında müşteriyi öldüren garson adliyede - Son Dakika
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'Hesap' tartışmasında müşteriyi öldüren garson adliyede

6 saat önce

ANKARA'da restoranda çalışan garson Talip K., 'hesap' nedeniyle tartıştığı dolmuş şoförü Harun Kuyucu'yu, dükkandan çıktıktan sonra araçla takip edip, tabancayla vururak öldürdü.

'Hesap' tartışmasında müşteriyi öldüren garson adliyede, System.String[]

ANKARA'da restoranda çalışan garson Talip K., 'hesap' nedeniyle tartıştığı dolmuş şoförü Harun Kuyucu'yu, dükkandan çıktıktan sonra araçla takip edip, tabancayla vururak öldürdü. Gözaltına alınan Talip K., adliyeye sevk edildi.

Dolmuş şoförü Harun Kuyucu, dün akşam çorba içmek için restorana gitti. Kuyucu, gelen hesaba tepki gösterince tartışma çıktı. Kuyucu ve çalışanlar arasındaki kavgayı, diğer müşteriler araya girerek sonlandırdı. Harun Kuyucu, daha sonra 06 RK 490 plakalı otomobiline binerek restorandan ayrıldı. Kuyucu'nun tartıştığı çalışanlardan Talip K. da 06 BCT 672 plakalı hafif ticari araçla onu takip etti. Talip K., Mamak ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesindeki Sağduyu Caddesi üzerinde Kuyucu'nun aracına yaklaşarak tabanca ile ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boynundan vurulan Kuyucu'nun öldüğünü tespit etti. Harun Kuyucu'nun cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Talip K. Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Altındağ ilçesindeki Karapürçek Mahallesi'nde yakalandı. Talip K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:17 Kaynak: DHA
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