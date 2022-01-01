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Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı - Son Dakika

Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı

01.01.2022 12:42
Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı

Aralarında Funda Y. isimli bir banka çalışanının da olduğu üç kişinin bankalarda unutulan paraları, sahte bir dizi evrakla hesaplarına geçirdiği öne sürüldü. Özel bir bankanın şikayeti üzerine harekete geçen savcılık soruşturma başlattı.

Bankalarda unutulan mevduatlar 10 yıllık zaman aşımı ile birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na aktarılıyor. Bu şekilde binlerce hesabın olduğu tahmin ediliyor. Özellikle yaşlı veya yabancı uyruklu kişilerin hesaplarında bekleyen yüklü miktardaki mevduatın ise, aralarında 24 yıllık bir bankacının da olduğu 3 kişinin hedefinde olduğu iddia edildi.

YAPTIĞI YOĞUN SORGULAMA DİKKAT ÇEKTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasında yer alan belgelere göre, İstanbul Yenibosna Çarşı Şubesi'nde görevli Funda Y.'nin (44) bazı hesaplarda yaptığı yoğun sorgulama özel bankanın genel müdürlükteki ekibin dikkatini çekti. Funda Y.'nin sık sık kontrol ettiği 26 hesap tespit edildi. İnceleme yapıldıkça görevlilerin şaşkınlığı giderek arttı. Anılan 26 hesap Sahibinden hiçbiri Funda Y.'nin görev yaptığı şubenin müşterisi değildi. Dahası, bu kişilerden 17'si İstanbul dışındaydı. Görevliler özellikle üç kişinin hesabında yoğun bir sorgulama yapıldığını gördü. Antalya'daki üç ayrı şubede hesabı bulunan Linnet A., Ariane O. H. ile Johan F. G.'nin hesaplarında tam 745 kez sorgulama yapıldığı anlaşıldı.

PARALAR ÖZEL BİR ŞİRKETİN HESABINA AKTARILMIŞ

Bankanın Teftiş Kurulu Başkanlığı hızla bir müfettiş görevlendirdi. Müfettiş Ç. Ö., Funda Y.'nin yaptığı tüm işlemleri mercek altına aldı. Elde edilen bilgiler müfettişi şaşırtmaya başladı. Yapılan incelemeler sonrası üç yabancı uyrukludan ikisinin hesabındaki paranın başka hesaplara aktarıldığı görüldü. Ariane O. H. ile Johan F. G.'nin hesabındaki toplam 220 bin TL'nin, iki ayrı şirketin hesabına aktarıldığı anlaşıldı. Cem K. (34) ile Erdal C. A.'ya (35) ait Biohadron İlaç ve Silmar Dış Tic. şirketine aktarılan paraların, yapılan bir takım usulsüz icra takipleri sonrası yapıldığı anlaşıldı. İncelemede, iki takibin de birer gün ara ile aynı icra müdürlüğü üzerinde yapıldığı anlaşıldı. Linnet A.'nın hesabındaki 99 bin 920 Euro'ya ise aynı yöntemle bloke konulduğu anlaşıldı. Müfettiş Ç. Ö., farklı illerde yaşayan kişilerin hesaplarına yapılan icra takip evrakların tamamının Funda Y.'nin görev yaptığı şubeye gönderildiğini, bu kişinin referansı ile ödeme işlemlerinin yapıldığını tespit etti.

İDDİALARI REDDETTİ: USULSÜZLÜK YAPMADIM

Özel Banka, müfettiş Ç. Ö.'nün hazırladığı rapor sonrası Funda Y.'nin iş sözleşmesini feshetti. Banka ayrıca, Funda Y., Cem A. ve Erdal C. A. ile avukat Hümeyra N. Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapmasında ifadesi alınan Funda Y. "Yaptığım herhangi bir usulsüzlük yoktur" dedi. Funda Y., hesap sahipleri ile alacaklı olduğu iddia edilen kişileri ise tanımadığını söyledi. Cem K., ise icra takibi yapan iki şirketinden birini Azeri asıllı bir kişiye diğerini ise Erdal C. A.'ya devrettiğini söyledi. Erdal C. A.'nın ifadesinin ise henüz alınamadığı anlaşıldı.

30 MİLYONLUK MALİKÂNEYE HACİZ

Öte yandan, hakkında çok sayıda soruşturma ve dava bulunan Erdal C. A.'nın da aralarında olduğu 8 kişi hakkında da başka bir soruşturmanın daha devam ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre mali sıkıntı yaşayan Sakaryalı mühendisi Şener A. (78), Erdal C. A. ile tanıştı. Erdal C. A., bu kişiye, kendisine yabancı fon bulabileceğini belirtti. İddiaya göre, Erdal C. A., Göksel G., Adem T., Muhammet T., Ferdi Ç., Mehmet Ş., Esen D. ile Mikail Arcas, bu kişiye ait Beykoz'daki 4 gayrimenkul ile Sakarya'daki bir gayrimenkulünü yabancılara satabileceklerini belirtti. İddiaya göre, bu kişiler Şener A.'dan farklı zamanlarda aldıkları imzalarla kendisine yönelik 11 milyon liralık icra takibi başlattı. Para bulma arayışı içinde olan Şener A.'nın Sapanca'da bulunan 30 milyon lira değerindeki malikanesine haciz konuldu.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Banka, İcra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı - Son Dakika


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