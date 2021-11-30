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Hesaplarına yanlışlıkla gönderilen parayı geri iade ettiler - Son Dakika

Hesaplarına yanlışlıkla gönderilen parayı geri iade ettiler

30.11.2021 20:43

Hesaplarına yanlışlıkla gönderilen parayı geri iade ettiler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 vatandaş, yüklü miktarda hesaplarına yatan çocuk yardımı parasını yetkililere geri iade etti.

Hesaplarına yanlışlıkla gönderilen parayı geri iade ettiler

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 vatandaş, yüklü miktarda hesaplarına yatan çocuk yardımı parasını yetkililere geri iade etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 vatandaş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencileri için düzenli olarak ödenen Şartlı Nakit transferi kapsamında hesaplarına yatan yüklü miktarda parayı, yetkililere geri iade etti.

Bankaya çocuk parasının yatıp yatmadığını merak etiği için hesaba baktığını ve hesabında 23 bin 300 lira para yatırıldığını gördüğünü' söyleyen Bahri Bağseven," Bu paranın benim param olmadığını anladım, içinden yalnızca 400 TL çektim, gerisini çekmedim ve karışmadım. Bu paranın benim olmadığına, kendimi inandırdım ve parayı postane müdürüne komple teslim ettim, ettiğime dair imzalı kağıdımı aldım. Bu para benim değildi, hesabıma yanlış yatırılmış bir paradır. Vatandaşlarımızdan bu tür büyük meblağ ile karşılaştığı zaman, bunların tekrar geri iade etmelerini temenni ediyorum, bu para bizim değil ve bu para bize helal olmaz" dedi

Parayı iade edenlerden İbrahim Halil İstemil'de," Bu sabah hesabıma baktığımda, hesabımda 15 bin 400 TL gibi büyük bir para gözüküyordu, kalktım bu parayı çektim ve getirip yetkililere teslim ettim. Hakkım olmayan para haramdır dedim ve o parayı geri iade ettim" diye belirtti.

'Sabah işe giderken bankadan hesabına baktığını ve hesabında 41 Bin 500 TL para fark ettiğini' söyleyen Ramazan Kızılkaya," Bu paranın bana ait olmadığını his ettim ve 2 bin TL'sini çektim. Çektim ama dedim olmaz, para benim hakkım değil ve çektiğim para ile beraber tüm parayı gelip PTT'ye geri iade ettim. Bu tür bir şeyle karşılaşan arkadaşlarımız varsa, onlarında bu duyarlılığı göstermesini rica ediyorum" diye konuştu.

Konu ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Hesaplarına yanlışlıkla gönderilen parayı geri iade ettiler
Hesaplarına yanlışlıkla gönderilen parayı geri iade ettiler
Hesaplarına yanlışlıkla gönderilen parayı geri iade ettiler
Hesaplarına yanlışlıkla gönderilen parayı geri iade ettiler

Türk Lirası, Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hesaplarına yanlışlıkla gönderilen parayı geri iade ettiler - Son Dakika


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