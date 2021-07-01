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"Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor" yalanıyla kandırdılar! Yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar - Son Dakika

"Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor" yalanıyla kandırdılar! Yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar

01.07.2021 09:38

Karaman'da dolandırıcılar, "Bankadaki hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarıldı" diyerek kandırdıkları yaşlı çiftin 160 bin lirasını çaldı. "Eve gelen polis arkadaş 'vatan' diyecek, siz de 'bayrak' diyerek parayı vereceksiniz" ifadelerini kullanan dolandırıcılar, bir gün sonra yeniden para isteyince yaşlı çift durumdan şüphelendi. Yaşlı çiftin şikayeti üzerine şüpheliler yakayı ele verdi.

Dolandırıcılık olayı 17 gün önce Ziya Gökalp Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar telefonla aradıkları emekli gurbetçi 78 yaşındaki R.G.'ye terörle mücadele polisi olduklarını ve bankadaki hesaplarından terör örgütüne para aktarıldığını, kendilerinin ise parayı güvenli hesaba aktaracaklarını söylediler. Bunun üzerine yaşlı adam eşiyle birlikte tüm söylenenlere inanarak parayı çekip kendilerine vereceğini söyledi.

"EVE SİVİL POLİS MEMURU GELECEK"

R.G. ile telefon irtibatını hiç kesmeyen dolandırıcılar, yaşlı adama kesinlikle bu durumdan kimseye bahsetmemelerini istedi. Yaşlı adamın tamamen inandığına kanaat getiren dolandırıcılar harekete geçti. R.G.'den bankadaki tüm parasını çekmesini isteyen dolandırıcılar, paraları almak için evine sivil polis memuru göndereceklerini söyledi. Her şeyi planlayan dolandırıcılar yaşlı adama "Evine gelecek olan polis arkadaş 'Vatan' diyecek, siz de 'Bayrak' diyerek parayı arkadaşa vereceksiniz" dedi.

POŞET İÇİNE KOYDUKLARI PARAYI VERDİLER

Yaşlı adamsa bir gün sonra eşiyle birlikte bankaya giderek hesabındaki 13 bin Euro ile 29 bin Türk Lirasını çekti. Yaşlı çift daha sonra evlerine gelen dolandırıcı Mehmet Y.'ye poşet içerisinde paraları teslim etti. Paraları alan dolandırıcılar ise hemen ticari araçla Karaman'ı terk etti.

1 GÜN SONRA TEKRARDAN PARA İSTEDİLER

Paraları alan dolandırıcılar 1 gün sonra tekrar yaşlı çifti arayarak para istedi. Durumdan şüphelenen yaşlı çift, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Yapılan soruşturma sonucu yaşlı çiftin telefon dolandırıcıları tarafından dolandırıldıkları ortaya çıktı. Karaman'a şehirlerarası otobüsle gelen telefon dolandırıcısının, yakalanmamak ve tespit edilmemek için yaşlı çiftin evine gidişinde ve kenti terk ederken 4 farklı ticari araca binerek seyahat ettiği ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis, dolandırıcıları yakalamak için vakit kaybetmeden çalışma başlattı. Dedektifler dolandırıcıyı tespit edebilmek için GBT sorgusu yapılan şüpheli şahıslar ile şehir genelindeki kent güvenliği yönetim sistemindeki tüm kameraların görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonunda dolandırıcı, geldiği Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ticari taksiye binerken tespit edildi. Takibi sürdüren ekipler şahsın tam eşkalini ise kola ve su almak için girdiği bakkal dükkanının güvenlik kamerasından belirledi. Şahsın görüntü ve fotoğraflarını Şanlıurfa Emniyeti ile paylaşan Karaman Polisi, uyuşturucu ve dolandırıcılıktan çok sayıda sabıka kaydı bulunan Hakkari Mehmet lakaplı Mehmet Y. olduğunu tespit etti. Dolandırıcı Mehmet Y., ticari taksi ile gittiği yaşlı çiftin evinin yanında bekleyerek bir süre etrafı gözetlediği öğrenildi.

ÖZEL BİR EKİP OLUŞTURULDU

Şahsın yakalanması için Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, özel bir ekip oluşturdu. Özel ekip, Şanlıurfa polisi ile birlikte düzenlediği operasyonla telefon dolandırıcısı Mehmet Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karaman'a getirilen zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor yalanıyla kandırdılar! Yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar

Karaman, Vatan, Polis, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor' yalanıyla kandırdılar! Yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: "Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor" yalanıyla kandırdılar! Yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar - Son Dakika
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