Son Dakika Haberleri: Hesarek Kayak Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Hesarek Kayak Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

27 dakika önce

Bingöl'de 4.'sü düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan Hesarek Kayak Festivali'ne binlerce kişi katıldı.

Hesarek Kayak Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu, System.String[]
Bingöl'de 4.'sü düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan Hesarek Kayak Festivali'ne binlerce kişi katıldı.

Bingöl Belediyesince gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Hesarek Kayak Festivali'nin 4.'sü yapıldı. 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Tesisleri'nde yapılan festival renkli görüntülere sahne oldu. Kayak pistlerini dolduran 10 bini aşkın vatandaş, kayak ve kızaklarla karda kaymanın keyfini yaşadı. Konserlerin verildiği ve halayların çekildiği festivalde, vatandaşlara belediye tarafından sucuk ekmek ve ayran ikram edildi.

Festivale geçen senekinden daha fazla katılımın olduğunu belirten Vali Kadir Ekinci, Türkiye'ye ve tüm uluslararası alana örnek olacak şekilde festivalimizi icra edeceklerini söyledi.

Bingöl'deki turizm değerlerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise "Kayak festivalinin 4.'sünü düzenliyoruz. Karın Bingöl'ün turizmine katkısını sağlamak için böyle festivaller düzenliyoruz. Bu bir değerdir. Bu değeri de diğer turizm değerleriyle kombine ederek Bingöl'ün ekonomisine daha fazla katkı sunmak istiyoruz. Bir gün de olsa Bingöllülerin ve diğer insanların buraya gelip kaynaşmalarını hedefliyoruz. Buradaki turizm değerlerini ön plana çıkarmayı, turizme katkı olarak amaçlıyoruz" dedi.

Festival nedeniyle teşekkür eden vatandaşlar, çok güzel bir gün geçirdiklerini de dile getirdi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:47 Kaynak: İHA

Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçika Meclisi'nde "Sürtük" Krizi Tartışmalara Neden Oldu Çamlıca Camii 7 Mart'ta İbadete Açılacak

Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 19:14:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hesarek Kayak Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]