Hesarek Kayak Merkezi, 2 ayda 120 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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Hesarek Kayak Merkezi, 2 ayda 120 bin kişiyi ağırladı

27.02.2022 11:02

- Hesarek Kayak Merkezi, 2 ayda 120 bin kişiyi ağırladı Bingöl'ün ve bölgenin gözde kayak merkezlerinden biri olan 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi, 2 ay içinde 120 bin kişiyi ağırladı.

- Hesarek Kayak Merkezi, 2 ayda 120 bin kişiyi ağırladı

BİNGÖL - Bingöl'ün ve bölgenin gözde kayak merkezlerinden biri olan 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi, 2 ay içinde 120 bin kişiyi ağırladı.

Bingöl- Elazığ karayolu üzerindeki Dikme Köyü'nden yer alan Haserek Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 2 bin 500 rakımlı kayak merkezinde 1600 metre uzunluğunda pist, 70 yatak kapasiteli otel, teleski, telesiyej ve baby lift alanları bulunurken, kayak merkezine gelen ziyaretçiler burada dolu dolu bir gün geçiriyor. Kar kalınlığının bu yıl 3 metreyi bulduğu kayak merkezine Elazığ başta olmak üzere Diyarbakır, Batman ve Malatya'dan da ziyaretçiler akın ediyor. Yaklaşık 2 ay önce açılan Hesarek Kayak Merkezi şimdiye kadar 120 bin vatandaşı ağırlarken, sezonun Mart ayı sonunda kapanması ön görülüyor.

Kayak merkezini günü birlik misafirlerin daha sık tercih ettiğini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, bölgede sezonu en geç kapatacak kayak merkezlerinden biri olacaklarını belirtti.

Danayiyen, "Hesarek Kayak Merkezi Doğu Anadolu'nun nadire kayak merkezlerinden biridir. Kayak sezonu olarak merkezimiz bölgenin en uzun kayak sezonunu ifa eden merkezdir. Şuana kadar 120 binin üzerinde vatandaşımız ziyaret etti. Bölgede başta Diyarbakır, Batman, Şırnak, Elazığ olmak üzere bölgenin bütün illerine hitap etmekteyiz. Gelen misafirlerimiz kayak merkezimizdeki kar kalitesinden, karın özelliğinden ve süre uzunluğundan dolayı son derece memnun kalarak kayak faaliyetlerine devam ediyorlar. 70 yataklı kapasitemizle birlikte otel hizmeti vermekteyiz. Günü birlik turlarla ilimizi ziyaret edip Bingöl turizmine Hesarek Kayak Merkezi olarak katkı sağlamaktayız. En az Mart ayının sonuna kadar sezonumuzun devam edeceğini biliyoruz. Çünkü bu yıl 3 metreye yakın bir kar yağdı. Pistlerimiz gayet müsait ve kar sezonunu en geç kapatacak merkez olacağımıza eminim" şeklinde konuştu.

Hesarek Kayak Merkezi, 2 ayda 120 bin kişiyi ağırladı
Hesarek Kayak Merkezi, 2 ayda 120 bin kişiyi ağırladı
Hesarek Kayak Merkezi, 2 ayda 120 bin kişiyi ağırladı

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Kaynak: İHA

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