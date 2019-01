Hesarek Kayak Merkezi 'nden renkli görüntüler Bingöl 1. Kış Fotosafari yarışması kapsamında kayak merkezine giden çok sayıda fotoğraf tutkunu,yapılan etkinliklerden güzel fotoğraflar yakalamaya çalıştıBİNGÖL - Bingöl'de 1. Kış Fotosafari yarışması için İngiltere İran ve Türkiye 'nin birçok yerinden 500'e yakın fotoğrafçı Haserek Kayak Merkezi'nde bir araya geldi. Fotoğrafçıların güzel görüntüler yakalaması için yapılan etkinlikler ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.Bingöl'de bulunan 2500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi, bugün 1. Kış Fotosafari yarışmasına yurt içi ve yurt dışından katılan 500'e yakın fotoğraf tutkununu ağırladı. Etkinlik kapsamında ' Kartal ve Delilo' oyunları ile folklor gösterisi yapılırken, kızak ve kayak yarışları yapıldı. Vali Kadir Ekinci 'nin de katıldığı etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı.Etkinlikle ilgili bilgi veren Vali Kadir Ekinci, "Hem kayak merkezimizin hem Bingöl'ümüzün tanıtılması amacıyla düzenlemiş olduğumuz Bingöl 1. Kış Fotosafari etkinliğimiz 3 gündür ilimizde devam ediyor. İlimizin güzelliklerini tüm Türkiye ile hatta uluslar arası alanda yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında 500'den fazla fotoğrafçımız ilimize teşrif etti. Hepsinin kalplerinden gözlerine, gözlerinden kadrajlarına ve adeta sanat eserine dönüşen fotoğraflarını uluslararası alanda paylamış olacağız ve Bingöl'ümüzün tekrar farkındalığını, bilinirliğini anlatmış olacağız"dedi.İngiltere, Almanya ve İran'dan geldilerBingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Dernek Başkanı Kenan Nihat Elçi ise;" Türkiye'den şuan 500 üzerinde katılım var. İngiltere'den 2, Almanya'dan 1 ve İran'dan 6 kişinin de katıldığı bir fotoğraf yarışması düzenledik. Ülkemizin her tarafından fotoğrafçıları buluşturup Bingöl'e kültür elçiliği yapmalarını istedik. En azından burada olmaları bizler için çok anlamlı. Çünkü her biri, bizleri yıllarca fotoğraflarıyla tanıtacak kişiler olacak" ifadelerini kullandı.10 kişi ile birlikte Sakarya 'dan geldiklerini aktaran fotoğraf tutkunlarından Burak Orta'da, "Fotoğraf bahane aslında ülkemizi, memleketimizi tanımak için geldik. Bingöl'de çok güzel kareler yakalamaya çalışıyoruz, çıktı da. Ben ilk defa bir kayak merkezine geliyorum. İnsanlar Haserek Kayak Merkezi'nde eğleniyorlar. Bizde onları fotoğraflıyoruz"diye konuştu Alanya 'dan gelen Buğday Özdemir'de, "Bingöl'ü görmek ve tanımak için geldik. Hava çok soğuk ama burada olmaktan dolayı mutluyuz"şeklinde konuştu.Bodrumdan gelen başka bir fotoğraf tutkunu Efecan Aktaş, "Böyle soğuk bir iklimde fotoğraf çekmek çok zor. Fotoğrafa daha yeni başladım ama fotoğraf bahane buradaki insanlar şahane diyebilirim. Gezmek, görmek çok güzel. Doğal havada çekim yapıyoruz, zorlanıyoruz ama her şey çok güzel"diyerek düşüncelerini paylaştı.