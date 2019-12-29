Hesarek'te kar yağışı kayak severleri sevindirdi - Son Dakika
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Hesarek'te kar yağışı kayak severleri sevindirdi

6 saat önce

Bingöl'de kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Bingöl'de kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Kentte 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezi'nde kar kalındığı son iki günkü yağışla 40 santimetreyi aştı.

İşletmeci Orhan Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona geç başladıklarını söyledi.

Vatandaşların kayak merkezine yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Bayram, insanların sadece kayak yapmak için değil, piknik yapmaya da geldiğini ifade etti.

Bayram, "Geçen yıla oranla sezonun geç açılmasına rağmen ilgi büyük. Kar yağışına çok sevindik, sezonu açtık. Çevre illerden oldukça büyük talep ve bir ilgi var. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, eksikliğimiz yok. Kar yağışı hala devam ediyor. İlk gün olmasına rağmen beklentinin çok üzerinde bir talep var." şeklinde konuştu.

Tüm tesisin aktif durumda olduğunu belirten Bayram, "Konaklama ve pistler hazır, herkesi Hesarek Kayak Merkezi'mize bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Songül Baran, ilk defa kayak merkezine geldiğini ve bir daha geleceğini dile getirerek, "Çok güzeldi. Düştük, kalktık, eğlendik. Her şey çok eğlenceliydi." ifadesini kullandı.

Ahmet İleri de "Bu yıl kar geç düştü. Pisti, konaklama yeri, teleferik, telesiyej hepsi gayet iyi. Biraz daha iyileştirmeler yapılırsa çok daha iyi bir merkez olur." diye konuştu.

Bingöl'de 4 yıl önce hizmete giren tesis, kentin turizmine önemli katkı sağlarken, her yıl düzenlenen kayak festivali, paraşüt gösterileri ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Merkez, en uzunu 1600 metre olan profesyonel, acemi ve çocuklar için 5 pist, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemleriyle nisana kadar kayak imkanı sunuyor.

Kayak tutkunu binlerce kişiye kışın tatil keyfi yaşatan tesis, il merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 40, Elazığ Havalimanı'na ise 110 kilometre mesafede yer alıyor.

Hesarek'te kar yağışı kayak severleri sevindirdi

Kayak Merkezi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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