Son Dakika Haberleri: Hessen'de Thorsten Schaefer Gümbel Bombası

Hessen'de Thorsten Schaefer Gümbel Bombası

3 saat önce

ARALIK 2019'daki federal parti kongresinde de SPD Genel Başkan Yardımcılığı'na yeniden aday olmayacağını belirten Gümbel, açıklamasında, partisinin yeniden yapılanmasına destek olacağına yer verdi.

Hessen'de Thorsten Schaefer Gümbel Bombası, System.String[]
ARALIK 2019'daki federal parti kongresinde de SPD Genel Başkan Yardımcılığı'na yeniden aday olmayacağını belirten Gümbel, açıklamasında, partisinin yeniden yapılanmasına destek olacağına yer verdi. Uluslararası İşbirliği Derneği Yönetim Kurulu, SPD'li politikacı ile ilgili kararını 9 Nisan 2019'da verecek. Açıklamasında bir şeyler değiştirmek, daha iyi yapmak, biçimlendirmek istediğini ifade eden SPD'li politikacı, özetle şöyle dedi: "Bu iddia tüm siyasi hayatımı şekillendiriyor. Bu yıl 50 yaşına gireceğim. Güç ve enerjimin gelecekte nerede daha yararlı olacağına karar vermeliyim. Bildiğiniz gibi 8 Kasım 2008'de SPD Hessen, çok zor bir dönemde beni başkanlığa getirdi. Uzun süreli hedefim, SPD'nin yeniden yapılandırılmasıydı. Yeniden yapılandırmayı, seçimlerdeki mağlubiyetlere rağmen sürdürdüm ve başardım. 2013 seçim sonucu bunun kanıtı. Ancak o seçimlerde hükümet olmak için yetki alamadık. 2018 seçimlerinde ise istediğimiz sonucu elde edemedik."

'BUGÜN, VEDA GÜNÜ'

"Geçtiğimiz hafta Uluslararası İşbirliği Derneği (GİZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) Daimi Komitesi, benim 1 Ekim 2019'dan itibaren yönetim kurulu üyesi ve çalışma müdürü olmamı önerdi. Yeni görev teklifi, beni çok mutlu etti. Böylece hayalimdeki mesleğe dönmüş olacağım. Bu nedenle, 2 Kasım'da gerçekleşecek Hessen SPD genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olmayacağım. Aralık'ta gerçekleşecek SPD'nin federal parti kongresinde de genel başkan yardımcılığı için aday olmayacağım. Kültür Forumu başkanlığını da bırakıyorum. Ben insanlardan, düşünceden ve daha iyi bir dünya için mücadeleden değil, görevlerden ayrılıyorum. Bütün gücüm ve yüreğimle sosyal demokrasi için çalışmaya devam edeceğim. Yeni görevde yeni beceriler ve deneyimler kazanacağım. Kimse hayatın nereye götürdüğünü tahmin edemez, ama bugün veda günü."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:45 

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