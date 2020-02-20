Hessen Milletvekili Tipi: "Kasti olarak işlenmiş bir terör cinayeti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hessen Milletvekili Tipi: 'Kasti olarak işlenmiş bir terör cinayeti' - Son Dakika

Hessen Milletvekili Tipi: "Kasti olarak işlenmiş bir terör cinayeti"

7 saat önce

Alman CDU Hessen Eyalet Meclisi Milletvekili İsmail Tipi, Hanau şehrinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Kasti olarak işlenmiş bir terör cinayeti" dedi.

Hessen Milletvekili Tipi:

Alman CDU Hessen Eyalet Meclisi Milletvekili İsmail Tipi, Hanau şehrinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Kasti olarak işlenmiş bir terör cinayeti" dedi.


Ağrılılar Derneği'ni ziyaret eden Alman CDU Hessen Eyalet Meclisi Milletvekili İsmail Tipi, Almanya'nın Hanau şehrindeki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili İsmail Tipi, "Katil zanlısı, evinde annesiyle birlikte intihar etti. Polis, savcılık ve diğer soruşturma makamlarının olayın üzerine gitmeleri gerekiyor. Olayın sadece bir sinir hastası ve akıl hastası olayı değil, bir ırkçı şiddeti olduğunun üzerine gidilmesine ısrar edeceğiz. Olay tamamıyla ırkçı, yabancı düşmanı bir niyetle kasti olarak işlenmiş bir terör cinayeti" dedi.


Ağrılılar Derneği'ni ziyaret ederek başsağlığı temennisinde bulunan Tipi, saldırının bir an önce aydınlatılması gerektiğini belirtti.


Ziyarete Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da katıldı. - BERLİN

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:28 Kaynak: İHA
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