Hestourex 2019'Da Batı Akdeniz Tanıtımı

165 ülkeden 6 binin üzerinde alım heyetinin katılması ve çok sayıda ikili görüşme yapılması beklenen 4 gün sürecek Hestourex 2019'daki BAKA'nın açtığı stantta; Antalya, Isparta ve Burdur'un sağlık, alternatif ve spor turizmi potansiyelinin tanıtımı yapılıyor.

Türkiye turizmini 12 aya yaymak, kitle turizm hareketlerinden ayrı, nitelikli turizm hareketi sağlamak amacıyla 2017'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle yola çıkan ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen, Gençlik ve Spor, Sanayi ve Teknoloji, Sağlık, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile kalkınma ajanslarının desteklediği HESTOUREX 2019, 4 gün sürecek. Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılış töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hestourex'in Türkiye'nin spor turizminde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması konusunda büyük ilerlemeler sağladıklarına vurguladı. Hestourex 2018'in rakamlarının hedefleri bir adım öteye taşıdığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bizlere gösteriyor ki Türkiye, yaz turizminde, sağlık ve kültür turizminde olduğu gibi, spor turizminde de ağırlığını artırıyor. Gayret göstereceğiz. Yatırımları ve tanıtımları artıracağız. İnşallah Türkiye'yi spor turizminde bir marka haline getirmek için ne gerekiyorsa sabırla, özveriyle, çok çalışarak hayata geçireceğiz" dedi.

HEDEF TURİZMİ 12 AYA YAYMAK

Antalya'nın Türkiye'nin turizm başkenti ve misafir odası olduğunu, kentin resort diye tabir edilen deniz, kum, güneş üçlemesinde güçlü ve bu işi yapan bir il olduğunu ve hedeflerini turizmi çeşitlendirerek 12 aya yaymaya çalıştıklarını belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, "Antalya spor turizminde fena bir noktada değil, çok önemli tesislerimiz var. Antalya uluslararası çok önemli spor organizasyonlarını başarıyla yürüten bir kenttir. Amacımız hem sağlık hem spor hem de alternatif sporları geliştirerek Antalya'daki turizm sezonunu 12 aya yaymaktır. Bütün hedefimiz bu. Mayıs ayında başlayan ekimde sona eren sezonumuz var. Bunu yayarsak 14 milyon yabancı turist sayısı 2023 hedefini 25 milyon hedefine çıkarabiliriz. Turizm sektörünün bu gibi etkinlikleri daha fazla sahiplenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler fuarın açılış kurdelesini kesti ve stantları gezdi. Fuara Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanı sıra kalkınma ajanslarının, Azerbaycan, Estonya, Litvanya ve Rusya Atletizm Federasyon, Mısır ve Malezya Uluslararası Bisiklet Birliği, Yunanistan, Rusya ve Almanya Voleybol Federasyonu, Özbekistan ve Tunus Golf Federasyonu, İran Futbol Federasyonu, Bosna Hersek ve Kıbrıs Tenis Federasyonu'nun stantları yer aldı.

ANTALYA, ISPARTA, BURDUR STANDI

Batı Akdeniz'in sağlık, alternatif ve spor turizmini geliştirmek, yaygınlaştırma ve tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdüren BAKA, 'yerel partner' statüsünde düzenleyicisi olarak destek verdiği 3. HESTOUREX'de en büyük stant alanlarından birisini Antalya, Isparta ve Burdur sektör temsilcilerine sundu. BAKA standında Antalya, Isparta ve Burdur'dan 30 kamu ve özel kurum kuruluş, turizm, sağlık ve spor tesisleri işletmeleri katılım sağlıyor. BAKA standında Antalya, Isparta ve Burdur'un sağlık, alternatif ve spor turizmi potansiyelinin tanıtımı yapılıyor. BAKA standını, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, çok sayıda kalkınma ajansı genel sekreteri, kamu ve özel kurum yetkilileri de Batı Akdeniz standını ziyaret etti.

Antalya'dan Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Derneği(ATİB), Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu (TURSAF) üyesi sağlık turizmi kuruluşları ve derneği, Alanya Sağlık Turizm Derneği ALSTUD ve Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi Derneği (UASTED) üye 17 sağlık turizmi kuruluşu, Isparta ve Burdur'dan Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Isparta Şehir Hastanesi, Özel Meddem Hastanesi, Sütçüler ve Güneykent belediyeleri, Lavanta Kokulu Kuyucak, Lisiana Doğa, Saklıgöl Evleri, Tefenni villas ve Bucak Travel tanıtım çalışması sürdürüyor.