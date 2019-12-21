Hestourex 2020'ye doğru - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde önümüzdeki yıl 2-4 Nisan tarihleri arasında Antalya'da 4'üncüsü gerçekleştirilecek Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm, Kongre ve Fuarı'nın (Hestourex) hazırlıkları sürüyor.



Dünyanın dört bir yanındaki turizm acentaları ve satın alma heyetlerini turizmin başkenti Antalya'ya getirerek, turistlerin konaklama, sağlık ve spor hizmetlerinden faydalanma, inanç, kültür, gastronomi ve etkinlik gibi turizmin birçok seçeneğinden faydalanmasını amaçlayan Hestourex, dev bir anlaşmaya imza att.Turizm Akademisyenleri Derneği ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, aynı tarihlerde düzenlemeyi planladıkları Türkiye Turizm Zirvesi'ni, Hestourex çatısı altında yapmayı kararlaştırdı. Antalya'da yapılan Hestourex Danışma Kurulu Toplantısı'nda, fuarın bilimsel



kongrelerini gerçekleştirecek olan protokolün imzaları da atıldı.



Hestourex 2020'ye 165 ülkeden 5 bin yabancı katılımcının katılacağına dikkati çeken Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak, imzalanan protokolle fuar kapsamındaki bilimsel kongrelerin yerli ve yabancı konuşmacılarla gerçekleşeceğini açıkladı.



Turizmin çeşitlendirilmesi adına Hestourex'in büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Türkiye Turizm Zirvesi'ni Hestourex çatısı altında gerçekleştirerek, turizmin bilimsel yönünü ele alacaklarını söyledi. İlk kez 2017 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu himayelerinde gerçekleşen ve yakaladığı başarı sayesinde 2018 ve 2019 yıllarında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm, Kongre ve Fuarı Hestourex'in 4'üncüsü 2-4 Nisan 2020 tarihinde Antalya'da gerçekleşecek.



"Çıtamızı yükselttik"



Yabancı satın alma heyetleri ile Türkiye'deki firma temsilcilerini bir araya getirerek ikili anlaşmalara ev sahipliği yapan fuar ayrıca, bilimsel kongreler ve yerinde inceleme fırsatlarını sağlıyor. Fuara katılan yabancı satın alma heyetleri, Antalya başta olmak üzere Türkiye'deki diğer turizm merkezlerini yerinde inceleyerek, ülkelerindeki seyahat tutkunlarına Türkiye'de tatil yapma, tedavi olma yada spor yapma imkanlarını sunuyor.



Hestourex Danışma Kurulu Başkan'ı Emin Çakmak, bugün Hestourex'in 2.Danışma kurulunu gerçekleştirdiklerini ve 2020'de çıtayı yükselttiklerini belirtti. Çakmak, "Gerek ağırlayacağımız ülke sayısı ve hedef ülkeleri belirledik.Hem alım heyet sayılarımızla hem hedef ülke sayılarını yükseltiyoruz ve çıtamızı yükselttik. Hem uluslararası hem de yerelde daha geniş bir katılım sağlamış olacağız. 2019'da gerçekleştirdiğimiz 3'üncü Hestourex başarılı oldu.Bir çok yeni turizm ürünümüzün tanıtılmasına ve turizm sezonlarımızın da 4 -6 aydan 12 aya çıkarılmasına vesile olduğumuz bir platform gerçekleştiriyoruz" dedi.



"Bugünün ayrı bir önem var"



Hestourex, 2020 hazırlıkları sürerken önemli bir gün olduğunu vurgulayan Çakmak, "Bugün danışma kurulumuzun ayrı bir önemi var, 3 dönemdir yapmış olduğumuz fuar ve kongre zirvemizde turizm ve akademik zirvemizde eksikliğimiz vardı. Onu da bugünkü imzalamış olduğumuz protokolümüzle birlikte gidermiş olduk.Protokol tarafları Türkiye Turizm Akademisyenleri Derneği ve Profesyonel Otelciler Yöneticileri derneğinin ortak projesiydi.Hep birlikte güç birliği yapalım birlik ve beraberlik içerisinde Hestourex bünyesi ve Cumhurbaşkanımızın himayesinde ama aynı zamanda Türkiye turizm zirvesine de akademik zirvesine de akademisyenlerimizin, gerek Türkiye'de gerek uluslararası konuşmacılarla zirveyi gerçekleştirmiş olalım" ifadelerinde bulundu.



"Turizm gelirlerinde ciddi bir artış göreceğiz"



Turizm Akademisyenleri Derneği başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna ise Hestourex'in Türkiye açısından önemli olduğunu vurguladı. Tuna, "Temel aldığı hedefine koyduğu unsur alternatif turizm türleri sağlık,spor diğer alternatif turizm türleri bir ülke olarak politik düzeyde alternatif turizm türlerine odaklanarak bu alanlarda kendimizi geliştirirsek ben inanıyorum ki kişi başına düşen turizm gelirleri zaman içerisinde ciddi bir artış göreceğiz.Aslında burada dünyada eşi benzeri görülmemiş bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Sektör mezunlar akademisyenler öğrenciler hepsi bu etkinlik içerisinde bir araya gelecekler umuyorum ki öncelikle Antalya daha sonra da Türkiye Türk turizmine başarılar sağlayacak çalışma olacaktır" diye belirtti. - ANTALYA