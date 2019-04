Hestourex Kapılarını Açtı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi (HESTOUREX 2019) kapılarını ziyaretçilere açtı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu , ANFAŞ Expo Center'deki açılış töreninde, Antalya'nın dünyanın en çok bilinen turizm destinasyonlarından biri ve Türkiye 'nin turizm başkenti olduğunu söyledi.Kentin deniz, kum, güneş üçlemesini çok iyi yapan bir destinasyon olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu , "Turizm çeşitliliği 12 aya yaymak ve pazar çeşitliliğini artırmak istiyoruz." dedi.Karaloğlu, Antalya'nın spor turizminde de fena bir noktada olmadığını, en önemli golf sahaları sayesinde Turkish Airlines Open turnuvasını başarılı bir şekilde yaptıklarını belirtti. Kemer ilçesinde düzenlenen Sea To Sky motor yarışlarına dünyanın dört bir yanından sporcular katıldığını anlatan Karaloğlu, "Amacımız hem sağlık hem spor hem de alternatif sporlarla turizmi 12 aya yaymak. Daha çok mayıs ayında başlayan ve ekim ayında biten bir turizm sezonumuz var. Turizmi 12 aya yayabilirsek, Antalya'nın 14 milyon olan turist sayısını 2023 hedefimizi olan 25 milyon turist hedefine ulaştırabiliriz." diye konuştu.Volker Adams: "Türkiye artış yakaladı"Federal Almanya Seyahat Acenteleri Birliği Siyasal İlişkiler Direktörü Volker Adams ise Türkiye'de turizmin şu anda giderek güçlendiğini dile getirdi."Türkiye, dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilerle birlikte büyük bir artış yakaladı." diyen Adams, şöyle konuştu:"Almanya piyasası bu gelişmeden sorumludur. Burada daha fazla sayıda Alman'ın Türkiye'ye geldiğini, Türkiye'de olmaktan memnun olduklarını görüyorum. Bundan gurur duyuyorum. Aynı zamanda rezervasyonlar giderek artmakta. Daha güçlü hale gelmektedir. Bu çok iyi bir haber. Türkiye'deki destinasyonların büyümesinin aynı zamanda her şeyin daha da kolaylaşması anlamına geliyor. Bu nedenle Türk turizmine yatırım yapmalısınız. Türk turizminin doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum. Birkaç kere Antalya'ya geldim. Her şey çok yolunda sunuluyor. Dolayısıyla sadece Alman turistlere değil aynı zamanda bütün turistlere burayı ziyaret etmelerini öneriyorum. Kısacası doğru yöndesiniz. Dostlarımız Türklere en iyisini diliyoruz." Emin Çakmak : "Geçen yıl 40 bin ikili görüşme yapıldı"Fuarın Danışma Kurulu Başkanı ve Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak da, gerek Türkiye ve gerekse Antalya turizminin gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.Turizmin 12 aya yayılmasıyla Türkiye cari açığının kapanması için ve 70 milyon turist 70 milyar gelir hedefine ulaşmak için çabaladıklarını dile getiren Çakmak, fuarda 4 günde 6 bin yabancı misafir ağırlayacaklarını kaydetti.Çakmak, yarın itibariyle firmalar arasında ikili görüşme başlayacağını belirterek, "Geçen yıl 40 bin ikili görüşme yapıldı. Bu yıl hedefimiz 50 bin görüşme yapıp, geçen yıl turizme yaptığımız katkıyı artırmak istiyoruz." dedi.Fuarın kurdele kesiminin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve protokol üyeleri stantları gezdi.Bakan Kasapoğlu, fuar alanında Türkiye Judo Federasyonu ile Uluslararası Judo Federasyonu arasında gerçekleştirilen "Okullarda Erken Yaşta Judo Eğitimi Projesi"nin protokolünü imza törenine katıldı.